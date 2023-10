Cyfryzacja KPRM: ponad dwa miliony razy Polacy sprawdzili swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców za pomocą aplikacji mObywatel

Już ponad dwa miliony razy Polacy sprawdzili swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców za pomocą aplikacji mObywatel - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Dane w Centralnym Rejestrze Wyborców były 2 miliony razy wyświetlone w aplikacji mObywatel.

Ministerstwo przekazało, że prawie 900 tys. osób zgłosiło jednorazową zmianę miejsca głosowania, ponad 260 tys. osób pobrało zaświadczenie o prawie do glosowania, prawie 4 tys. osób złożyło wniosek o głosowanie korespondencyjne, ponad 2 tys. osób złożyło wniosek o głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika a ponad 37 tys. osób zmieniło stały obwód głosowania.

"Dane w CRW sprawdza ponad 100 tys. osób dziennie, co potwierdza, że zbudowanie prostego i użytecznego systemu związanego z przygotowaniem się do głosowania w wyborach było dobrą odpowiedzią na oczekiwania społeczne" - podkreśliło ministerstwo.

Najprościej sprawdzić swój lokal wyborczy w aplikacji mObywatel w usłudze "Wybory". Można także skorzystać z usługi elektronicznej dostępnej na stronie rządowej.

"Wyborca zameldowany na pobyt stały w danej gminie automatycznie przypisany jest do obwodu głosowania w tej gminie. Centralny Rejestr Wyborców został także zasilony przekazanymi przez gminy danymi dotyczącymi dopisania się na stałe do rejestru wyborców w związku ze zmianą adresu zamieszkania, co oznacza, że osoby, które zostały ujęte w stałym obwodzie głosowania po ostatniej zmianie adresu zamieszkania będą mogły głosować w wybranym uprzednio obwodzie" - wyjaśniło ministerstwo.

Podkreśliło, że zameldowanie się w innej gminie powoduje, że domyślnym adresem głosowania na stałe staje się ta nowa gmina. "Jeśli nadal wskazany wcześniej adres zamieszkania ma być adresem głosowania to należy ponownie dopisać się do obwodu głosowania" - dodało.

Dzięki wprowadzeniu Centralnego Rejestru Wyborców istnieje możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania, który jest rozpatrywany automatycznie, tj. nie trzeba czekać na decyzję wójta/burmistrza/prezydenta o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, na której wydanie samorząd ma do 5 dni.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania oraz wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania składa się w okresie od 44 do 3 dnia przed dniem wyborów. Dlatego w dniu wyborów nie można dokonać już zmiany miejsca głosowania.

Żeby głosować za granicą należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców prowadzonego przez konsula.

"Aby głosować za granicą, trzeba posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty w postaci tradycyjnej. Dowód osobisty obowiązuje na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie dowodu" - podkreślił resort cyfryzacji dodają, że na terenie Polski można głosować posługując się mDowodem.

Zapewnił, że dane w Centralnym Rejestrze Wyborców są bezpieczne.