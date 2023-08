Cyfryzacja przemysłu przyspiesza. To jedyny sposób, żeby nie wypaść z rynku

Automatyzacja i cyfryzacja w firmach wymagają od pracowników nowych umiejętności. Jak przekonują osoby, które przekwalifikowanie mają już za sobą, procesów tych nie należy się bać, ale żeby za nimi nadążyć, konieczny jest ciągły rozwój zawodowy.

Według badania przeprowadzonego przez Accenture „Global Digital & Sustainable Research” liderzy transformacji chcą objąć programem cyfrowego przekwalifikowania od 21 proc. do 50 proc. swoich pracowników.

Prezentujemy sylwetki pracowników, którzy sami przeszli zawodową transformację.

Jak przekonują, nie należy obawiać się cyfryzacji i automatyzacji. Nie zabiorą one pracy, wręcz przeciwnie – stworzą nowe stanowiska. Trzeba jednak postawić na rozwój zawodowy.

Problemy nowoczesnej produkcji, nowe technologie i zarządzanie zakładem przemysłowym to tematy konferencji Nowy Przemysł 4.0 (3-4 października 2023 r.). będącej integralną częścią targów TOOLEX (3-5 października 2023 r., Katowice).

Przez proces przekwalifikowania się przechodzą już od jakiegoś czasu m.in. pracownicy Volkswagena.

W 2020 r., w związku z rozpoczęciem produkcji modelu Caddy 5, Volkswagen Poznań kupił 450 wielofunkcyjnych robotów, dzięki czemu stopień automatyzacji zakładu zwiększył się niemal dwukrotnie - z 43 proc. do ponad 80 proc.

Roboty przejmują czynności manualne. To szansa dla pracowników z nowymi umiejętnościami

- Każdego roku automatyzujemy kolejne czynności produkcyjne zarówno w obszarze budowy karoserii, jak i montażu. Sukcesywnie dokładamy kilka do kilkunastu robotów rocznie w celu optymalizacji procesów i zwiększania stopnia automatyzacji. Ostatnie projekty to np. automatyzacja nakładania ścieżek klejowych w obszarze budowy ścian bocznych czy też automatyzacja montażu zaślepek w obszarze montażu. Na ten rok i kolejny zaplanowanych jest kilka nowych modernizacji, celem których jest eliminacja czynności manualnych i zastąpienie ich pracą robotów – mówi Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych Volkswagen Poznań.

Zachodzące zmiany sprawiły, że pojawiło się zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Volkswagen poszukuje kompetencji w obszarach, które są niezbędne do zachowania ciągłości procesu produkcyjnego, takich jak automatyka i robotyka, elektronika pojazdu oraz auta elektryczne. Kolejną grupą są kompetencje, które zapewniają efektywność procesów, czyli kompetencje cyfrowe, analityczne i agile (zwinne).

By takie umiejętności pozyskać, Volkswagen stawia na kształcenie dualne. Wspiera szkoły branżowe, technika i uczelnie. Drugą ścieżką jest reskilling (zdobywanie nowych kwalifikacji) i upskilling (podnoszenie kwalifikacji).

- Wzrost automatyzacji powoduje potrzebę przekwalifikowania się pracowników do nowo powstających miejsc pracy, a wraz z nimi zdobycia kompetencji do realizacji nowych zadań. W Volkswagen Poznań od ponad 6 lat definiujemy obszary do przekwalifikowania, jednocześnie pomagając w tym naszym pracownikom, przygotowując dla nich specjalnie zdefiniowane programy szkoleniowe. Każdego roku ponad 1000 osób uczestniczy w ramach przekwalifikowania. Pracownicy mogą przekwalifikować się w ramach swojego obszaru pracy lub całkowicie zmienić obszar pracy z budowy karoserii na montaż lub z obszarów produkcyjnych do obszarów biurowych, okołoprodukcyjnych – mówi Jolanta Musielak.

Rozwój zawodowy pracowników wspiera centrum szkoleniowo-treningowe, które działa od 8 lat. Dotychczas w szkoleniach wzięło udział 47 tysięcy uczestników. Największą część stanowią osoby przeszkolone z zakresu szkoleń bazowych dla nowych pracowników oraz uczestnicy szkolenia przygotowującego pod nowe produkty.

"Moje doświadczenia pomagają innym przełamać strach i obawy przed zmianami oraz cyfrową rewolucją"

Przykładów osób zatrudnionych w Volkswagenie, które zdecydowały się na przekwalifikowanie, nie brakuje. Jedną z osób jest Kamil Suszka. Pracę zaczął w 2006 roku w odlewni, gdzie przez 8 lat był pracownikiem produkcji. Na początku 2014 roku postanowił przenieść się na spawalnię w zakładzie w Swarzędzu, gdzie pracował jako spawacz/zgrzewacz. W międzyczasie ukończył studia magisterskie oraz uczył się języka niemieckiego.

- Po rozpoczęciu pracy w Swarzędzu zacząłem interesować się robotyką i pracą operatora robotów - praca wydawała się bardzo atrakcyjna i interesująca. Pod koniec 2014 roku w związku z rosnącym poziomem automatyzacji na spawalni pojawiło się zapotrzebowanie na większą liczbę operatorów robotów. Zostałem zaproszony na szkolenie z obsługiwania i programowania robotów, które było zakończone egzaminem. Nigdy nie miałem problemów z uczeniem się nowych rzeczy, zwłaszcza z zakresu komputerów itp. Szkolenie oraz egzamin ukończyłem najlepiej z grupy, a po kilku tygodniach miałem rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem obszaru poszyć bocznych. Tak właśnie zostałem zatrudniony jako operator robotów - mówi Suszka.

W 2015 roku już jako operator robotów Suszka zaczął wyjeżdżać na kolejne szkolenia związane z obsługą i programowaniem robotów.

- Uczyłem się obsługi programów wykorzystywanych przy produkcji karoserii, analizowałem dane z systemów pomiarowych. Odbyłem również szkolenie technologiczne z cięcia plazmą. Ponadto cały czas szukałem i wdrażałem pomysły na optymalizację i przyśpieszenie produkcji w swoim obszarze – mówi Suszka.

W 2019 roku w ramach procesu wewnętrznej rekrutacji Suszka objął stanowisko trenera robotyki w Akademii VWP. W centrum szkoleniowym pracuje do dziś, gdzie prowadzi szkolenia dla pracowników z obsługi robotów i technologii wykorzystywanych przy produkcji karoserii.

- Dodatkowo dziele się z pracownikami swoim doświadczeniem, niezmiennie podnosząc swoje kompetencje i umiejętności cyfrowe. Współprowadzę też warsztaty "Ready 4 digital", dla pracowników administracji i mistrzów – mówi Suszka.

Co dały mu te wszystkie szkolenia?

– Bez wątpienia podniósł się mój status i jakość życia – odpowiada pracownik Volkswagena. – Dzięki rozwojowi i szkoleniom robię dzisiaj ciekawe rzeczy, realizuję się zawodowo, a także wykonuję pracę która daje mi satysfakcję. Jestem trenerem i cieszę się też, że moje doświadczenia pomagają dzisiaj innym przełamać strach i obawy przed zmianami oraz cyfrową rewolucją – dodaje.

Transformacja zakładu nie jest możliwa bez ludzi z odpowiednimi kompetencjami

Automatyzacja nie ominęła także polskiej firmy ZPUE, która produkuje rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, stacje transformatorowe, a także wielkoskalowe magazyny energii oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Przemysł 4.0 obejmuje tu nie tylko produkcję - dotyczy całego łańcucha wartości w organizacji. Transformacja nie byłaby możliwa bez ludzi z odpowiednimi kompetencjami, dlatego też firma bardzo duży nacisk kładzie na edukację i budowę świadomości osób zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji.

Wojciech Ziętal, który jest zatrudniony w ZPUE od 1994 r., jest tego przykładem. Pracę w firmie zaczął na stanowisku pracownika budowlanego, jednak już po trzech miesiącach przeszedł do działu produkcji. Po niedługim czasie szef produkcji stacji kontenerowych zauważył jego potencjał i awansował go na brygadzistę. Po kilku latach został mistrzem.

Gdy ZPUE podjęło decyzję o utworzeniu nowego wydziału, Ziętal został tam przeniesiony – był odpowiedzialny za stworzenie i opracowanie nowego wyrobu. Następnie pod jego skrzydła trafił nowo utworzony wydział produkcji aparatury łączeniowej, gdzie powstawały rozłączniki średniego napięcia w izolacji powietrza.

- Po jakimś czasie mój wydział został połączony z innym. Byłem tam mistrzem, a po jakimś czasie zostałem kierownikiem. Z roku na rok zdobywałem coraz szerszą wiedzę na temat urządzeń elektroenergetycznych – mówi Ziętal.

Obecnie Ziętal jest odpowiedzialny za doskonalenie procesów produkcji, ale swoje doświadczenie oraz wiedzę procesową wykorzystuje w obszarze standaryzacji.

- Nasza firma ciągle się rozwija, zmienia. Powstają nowe produkty albo zachodzą modyfikacje w tych, które już produkujemy. Ciągły rozwój, któremu podlega nasza firma, pociąga za sobą potrzebę doskonalenia procesowego, ale także, co bardzo istotne, rozwoju samego systemu ERP będącego nośnikiem danych obecnie, ale także nowo wytwarzanych produktów. Moja obecna praca to dbanie o proces ciągłej poprawy procesu, uczenie innych i jest to to, w czym odnajduję się najlepiej – podkreśla Ziętal.

Ziętal przekonuje, że nie należy obawiać się cyfryzacji i automatyzacji produkcji. Nie zabiorą one pracy, wręcz przeciwnie – stworzą nowe stanowiska. Trzeba jednak postawić na rozwój zawodowy.

- Do wydziału, w którym byłem kierownikiem, trafił pierwszy robot do spawania. Uczestniczyłem w uruchamianiu procesu automatyzacji w ZPUE i mogę powiedzieć, że nie należy się bać o pracę. Każdego robota ktoś musi obsługiwać i zaprogramować. Człowiek musi też dostarczyć materiał, który ma zespawać. Jak więc widać, potrzebny jest zespół, który sprawi, że praca robota będzie sprawnie przebiegać. Obawy, że automatyzacja zabierze pracę są nieuzasadnione – mówi Ziętal.

Automatyzacja i robotyzacja wymagają jednak nowych kompetencji, dlatego pracownicy muszą otworzyć się na ciągły rozwój. Tak właśnie jest w ZPUE. Każdej osobie, której stanowisko pracy znika przez automatyzację, firma proponuje indywidualny plan rozwoju. W zakładzie uruchomiono wewnętrzną szkołę zawodu, w której są instruktorzy i program nauczania.

- Możliwości w firmie są, pozostaje kwestia chęci samego człowieka do przekwalifikowania się. Oczywiście obawy nie znikną. Ludzie boją się, czy podołają nowym obowiązkom. Człowiek z natury boi się zmian i ich unika, lęk jest więc naturalny. Niemniej jednak automatyzacja procesów wymaga przekwalifikowania się, trzeba więc otworzyć się na zmiany. Gdybym tego nie zrobił, nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem – dodaje Ziętal.

Inny przykład. Z grupą ZF, koncernem technologicznym dostarczającym rozwiązania dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz dla przemysłu, od 13 lat związany jest Arkadiusz Ciszewski. Rozpoczął pracę jako monter zaworów, następnie awansował na stanowisko kierownika produkcji i inżynierii, gdzie zarządzał zespołem 23 kierowników produkcji i ponad 500 monterami. Dzięki doświadczeniu, które zdobył, zna firmę od podstaw - wie, jak funkcjonuje i jakie są potrzeby poszczególnych funkcji biznesowych. W lipcu 2023 roku ponownie zmienił stanowisko – pracuje jako koordynator ds. inteligentnej fabryki. Jest odpowiedzialny za wdrażanie digitalnych rozwiązań i rozwój pracowników zgodnych z kierunkiem rozwoju ZF w trzech lokalizacjach firmy we Wrocławiu.

- Chcę się rozwijać w obszarze digitalizacji procesów biznesowych i realizować innowacyjne projekty, które pomagają firmie działać jak najbardziej efektywnie – mówi Ciszewski.

- Przekwalifikowanie? Tak, to była dobra decyzja. Dzięki doświadczeniom i wiedzy praktycznej, którą wcześniej zdobyłem w ZF, dziś rozumiem potrzeby odbiorców rozwiązań, które będę wdrażał w najbliższym czasie – dodaje.

Szkolenia i uzupełnianie wiedzy wpiszą się na stałe w rozwój zawodowy pracowników, którzy biorą udział we wdrażaniu Przemysłu 4.0. Specjaliści będą musieli uzupełnić kompetencje cyfrowe, bo w przeciwnym razie wypadną z rynku.

- Mimo mojego krótkiego doświadczenia w firmie produkcyjnej widzę, jak dynamicznie zmienia się środowisko pracy. Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o wyzwaniu związanym z automatyzacją, a teraz mamy kolejnym przeskok w kierunku Przemysłu 4.0. Musimy stale się rozwijać, by nadążyć za tymi zmianami i wspierać firmę w tym kierunku – ocenia Ciszewski.

Firmy muszą szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych

Powyższe przykłady pokazują, że pracownicy muszę być gotowi na nieustaną naukę i rozwój.

- Z biegiem czasu i postępem technologicznym pracownicy będą przesuwani do wykonywania innych obowiązków niż dotychczas, będą musieli wykształcić nowe zdolności w zakresie m.in. zaprogramowania procesów, zdefiniowania procedur, przekazania inicjatywy maszynom itp., a sami pozostaną w roli nadzorców procesu. Kluczowym krokiem jest stworzenie odpowiedniej cyfrowej kultury organizacyjnej, bowiem jej brak spowoduje szybki odpływ utalentowanych pracowników. Firmy muszą w krótkim czasie na nowo zdefiniować swoje możliwości i wskazać potrzeby, aby móc dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych - mówi prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Według raportu "Przyszłość miejsc pracy" opracowanego przez World Economic Forum, skutki pandemii COVID-19 przyczyniają się do szybszego postępu cyfryzacji oraz automatyzacji pracy niż pierwotnie przewidywano. Prognozuje się, że do roku 2025 technologie te zastąpią aż 85 milionów miejsc pracy. Z drugiej strony zostanie stworzonych około 97 milionów nowych miejsc pracy związanych z obsługą robotów i nowymi technologiami.

Potrzebne umiejętności, których nie mają maszyny. Czas dla kreatywnych i wszechstronnych

- Przewiduje się, że głównym celem maszyn będzie przetwarzanie informacji i danych, a także wykonywanie rutynowych prac ręcznych w środowiskach zarówno umysłowych, jak i fizycznych. W związku z tym istnieją pewne obszary, w których ludzie nadal będą mieli przewagę, np. w obszarze zarządzania, doradztwa, podejmowania decyzji, zdolności do rozumowania, komunikacji oraz interakcji. Konieczne jest więc przekwalifikowanie pewnych grup pracowników, zwłaszcza tych wykonujących zadania, które z powodzeniem może wykonywać sztuczna inteligencja – komentuje prof. Dacko-Pikiewicz.

Według przewidywań World Economic Forum w nadchodzących latach zauważalnie zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników w dziedzinach takich jak ekologia, sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, inżynieria, rozwój produktów oraz przetwarzanie w chmurze.

- Pracodawcy wskazują, że do roku 2025 kluczowego znaczenia nabiorą umiejętności takie jak krytyczne myślenie i analiza, skuteczne rozwiązywanie problemów, motywacja do osobistego rozwoju, zdolność radzenia sobie ze stresem oraz elastyczność. Niewątpliwie firmy zmierzające w kierunku Pzemysłu 4.0 zdają sobie sprawę z konieczności inwestowania w przekwalifikowanie swoich pracowników. Odpowiednie programy szkoleniowe, kursy e-learningowe, studia podyplomowe i staże mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności technicznych i miękkich pracowników. Przykłady takich firm, jak Siemens czy Bosch, które aktywnie inwestują w przekwalifikowanie swoich zespołów, wskazują na rosnącą tendencję w tej kierunku – ocenia prof. Dacko-Pikiewicz.

Sztuczna inteligencja i cyfryzacja niewplatanie stają się wyzwaniem na polu edukacji. Zdaniem prof. Dacko-Pikiewicz istotne jest budowanie kompetencji przyszłości między innymi takich jak: niekonwencjonalne myślenie, kompetencje międzykulturowe, myślenie obliczeniowe, umiejętności korzystania z nowych mediów, transdyscyplinarność, myślenie projektowe, zarządzanie obciążeniem kognitywnym czy też wirtualna współpraca.

- Z pewnością efektem jest rosnące zapotrzebowanie na multidyscyplinarnych pracowników z kompetencjami zarówno twardymi (technologicznymi), jak i miękkimi (społecznymi i emocjonalnymi). Z technicznych poszukiwane na rynku są np. umiejętność obsługi technologii cyfrowych, kompetencje analityczne, umiejętności korzystania z narzędzi i platform chmurowych – mówi prof. Dacko-Pikiewicz.

- Wśród kompetencji miękkich należy zwrócić uwagę na kreatywność, krytyczne myślenie, empatię oraz skuteczną komunikację. Pracodawcy poszukują obecnie ludzi przedsiębiorczych, chętnie podejmujących inicjatywy, charakteryzujących się umiejętnością przywództwa i zarządzania innymi, a jednocześnie rozumiejących działanie nowoczesnych technologii, potrzebę ich wdrażania, rozwijania i dostosowywania do własnych potrzeb. Zatem zdolność do pozyskiwania pracowników o zrównoważonych kompetencjach miękkich i technicznych staje się kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w erze cyfrowej transformacji. Niewątpliwie znalezienie wszystkich pożądanych cech u pracowników nie jest łatwe, nie mniej jednak nie jest niemożliwe – dodaje.