Cywiński o słowach Ławrowa: kolejne z serii kłamstw Rosji

Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński nazwał „ostatnim z całej serii rosyjskich kłamstw” wypowiedzi szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, który mówił, że „Adolf Hitler też miał żydowskie pochodzenie” oraz „najgorszymi antysemitami bywają sami Żydzi”.

Oświadczenie Piotra Cywińskiego Muzeum Auschwitz opublikowało w czwartek popołudniu na Twitterze.

"Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow stwierdził, że +Adolf Hitler też miał żydowskie pochodzenie+ oraz +najgorszymi antysemitami bywają sami Żydzi+, co było ostatnim z całej serii rosyjskich kłamstw" - wskazał dyrektor.

Cywiński wśród wcześniejszych kłamstw Moskwy wymienił m.in. rosyjską propagandę o konieczności militarnej "denazyfikacji Ukrainy", "słowa Władimira Putina o nazistowskim Zachodzie, twierdzenie, że obecność wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy ma charakter humanitarny, a żołnierze rosyjscy nie popełniają żadnych masowych zbrodni". Kłamstwem jest zarzucanie prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu poglądów nazistowskich.

"Wyjątkowo podłym kłamstwem są uderzające w pamięć wszystkich niewinnych ofiar Szoa słowa Siergieja Ławrowa o żydowskim antysemityzmie i rzekomo żydowskim pochodzeniu Adolfa Hitlera" - uważa dyrektor Muzeum Auschwitz. Jak podkreślił, "wpisuje się to w dotychczasowe kłamstwa zaprzeczające istnienia Ukrainy i jej prawa do niezależności, suwerenności i samostanowienia".

Zdaniem Piotra Cywińskiego, "potwierdzają się dziś słowa Josepha Conrada: +Kłamstwa cuchną trupem, są skażone śmiertelnością+". "Od dwóch tysięcy lat nasza ludzka cywilizacja wie - nawiązując do myśli rzymskiego filozofa Seneki Młodszego - że kłamią ludzie zniewoleni, a ludzie wolni mówią prawdę" - wskazał.

Cywiński przypomniał zarazem, że misją Miejsca Pamięci Auschwitz jest stać na straży pamięci i prawdy. "Pamięci o losach ofiar stworzonych przez nazistowskie Niemcy ośrodków zagłady i obozów koncentracyjnych, prawdy o historii Auschwitz i Holokaustu oraz zbrodniczej idei narodowego socjalizmu" - wyjaśnił.

Dyrektor przytoczył także słowa Władysława Bartoszewskiego: "Prawda nie leży po środku; ona leży tam, gdzie leży".

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow w wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej Mediaset powiedział: "On (prezydent Wołodymyr Zełenski) podnosi argument: o jakim nazizmie może być mowa na Ukrainie, jeżeli on jest Żydem. Hitler też miał w sobie żydowską krew, jeśli się nie mylę. To absolutnie nic nie znaczy. Mądry naród żydowski twierdzi, że najbardziej zagorzałymi antysemitami są Żydzi. Wszędzie znajdzie się czarna owca".