Czabański: Donald Tusk chce zamknąć usta dziennikarzom mediów publicznych

Donald Tusk od zawsze chciał zlikwidować media publiczne i teraz też to de facto zapowiada, ale i usiłuje to zrobić teraz w praktyce, czyli zamykać usta dziennikarzom mediów publicznych poprzez groźby - powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański cytowany na portalu Polskie Radio 24.

W trakcie konferencji prasowej szefa PO Donalda Tuska, która odbywała się we wtorek przed siedzibą TVP na pl. Powstańców Warszawy, poseł Andrzej Rozenek groził dziennikarzowi Michałowi Rachoniowi, że ujawni miejsce jego zamieszkania. Doszło także do ataku fizycznego. Red. Rachoń był odpychany przez Piotra Borysa i Michała Kołodziejczaka.

"Także za tego typu działania będziecie odpowiadali państwo karnie, nie tylko dyscyplinarnie" - zwrócił się do Rachonia Tusk zaznaczając, że przeszkadza w konferencji prasowej.

Czabański, cytowany we wtorek na portalu, powiedział, że zastraszanie dziennikarzy to "niesłychane zachowanie". "Widzimy, na czym polega według opozycji, a zwłaszcza pana Donalda Tuska, wolność słowa. Mnie to akurat nie dziwi, bo Donald Tusk od zawsze chciał zlikwidować media publiczne i teraz też to de facto zapowiada, ale i usiłuje to zrobić teraz w praktyce, czyli zamykać usta dziennikarzom mediów publicznych poprzez groźby, poprzez straszenie, że nastąpi czas rozliczeń" - mówił.

"To jest coś niesłychanego, zwłaszcza w wykonaniu osób, które mają cały czas usta pełne frazesów na temat demokracji, wolności, niezależności - również w sprawie mediów" - podkreślił przewodniczący Rady Mediów Narodowych.