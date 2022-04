"Czarne owce" w policji

Łącznie 318 policjantów podejrzanych o 1,6 tys. przestępstw. Co drugie dotyczy korupcji, ale na drogach było jej mniej, bo mundurowi pilnowali granicy – czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Korupcja pod postacią zwykłych łapówek, ale i nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści - takie przestępstwa nieuczciwi policjanci popełniają najczęściej - wynika z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Policji za ubiegły rok, który przywołała "Rzeczpospolita".

Gazeta podała, że w ubiegłym roku 318 policjantów - o 49 więcej niż rok wcześniej - stało się podejrzanymi. Zarzucono im - jak czytamy - popełnienie 1652 przestępstw, co oznacza radykalny wzrost - w dwóch poprzednich latach liczba zarzutów sięgała niewiele ponad 600.

Z raportu, na który powołuje się "Rz" wynika, że najwięcej mundurowych z zarzutami było na Śląsku, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, a największy spadek dotyczył garnizonu kujawsko-pomorskiego - tu "wpadło" tylko czterech policjantów.

"Rzeczpospolita" wskazuje, że najczęściej dopuszczali się oni przestępstw "przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych" - za to "uzbierali" 953 zarzuty, czyli trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim (wtedy - 317). Gazeta wyjaśnia, że kryje się za tym głównie korupcja - łapówki, płatna protekcja i nadużycie uprawnień dla osiągnięcia korzyści, za co grozi do dziesięciu lat więzienia.

Jak wskazuje "Rz", kolejne są przestępstwa przeciwko mieniu (wzrost z 42 do 193), które w ubiegłym roku "wyprzedziły" zachowania przeciwko wiarygodności dokumentów (wzrost z 34 do 159 czynów).

Gazeta zwraca uwagę, że rzadziej zdarzały się nadużycia na drogach - tylko 18 policjantów drogówki usłyszało 27 zarzutów (rok wcześniej 26 zarzucono 183 przestępstwa). Jednak - co zauważa BSW - "w 2020 r. zaledwie trzy śledztwa wygenerowały aż 141 zarzutów".

"Jednak lepszy obraz drogówki to skutek epidemii covidu i wysłania policjantów do kontroli osób na kwarantannie, a także do pilnowania polsko-białoruskiej granicy. Mniej było ruchu i kontroli, co +w sposób naturalny+ ograniczyło okazje sprzyjające korupcji na drodze" - przyznaje przywołane w artykule "Rz" BSWP.