Czarnek: 1 marca ruszy nabór wniosków w ramach programu "Poznaj Polskę"

1 marca 2022 r. ruszy nabór wniosków w ramach programu "Poznaj Polskę". W tym roku na wycieczki dla dzieci i młodzieży przeznaczymy 100 mln zł – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek wziął w czwartek udział w konferencji prasowej poświęconej programowi "Poznaj Polskę". W jego ramach szkoły mogły otrzymać dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli, a także wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.

Minister edukacji i nauki poinformował, że w ramach programu w 2021 r. zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych. Łącznie wzięło w nich udział 215 tys. uczniów.

"Najchętniej odwiedzane miejsca to woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie, mazowieckie i pomorskie. Ale we wszystkich innych województwach również te wycieczki się odbywały" - mówił Czarnek. Podkreślił, że najchętniej uczniowie odwiedzali Warszawę, a w niej Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Postania Warszawskiego i Zamek Królewski.

Poinformował, że całkowity koszt realizacji programu wyniósł 50 mln zł, z czego 35 mln pochodziło z budżetu MEiN. Średni koszt wycieczki to 10 tys. zł.

Czarnek poinformował, że od 1 marca 2022 r. ruszy nowy nabór wniosków do programu. "Ogłaszamy również, że w tym roku przeznaczymy 100 mln zł na wycieczki dla dzieci i młodzieży, z czego pierwsze 50 mln zł będzie uruchomione od 1 marca, z przeznaczeniem na wiosnę tego roku, do zakończenia zajęć dydaktycznych. Kolejne 50 mln zł uruchomimy na jesieni 2022 r." - mówił.

Dofinansowanie w ramach programu "Poznaj Polskę" mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, w tym jednodniowej - do 5 tys. zł, dwudniowej - do 10 tys. zł i trzydniowej - do 15 tys. zł.

W wyjazdach mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa - klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa - klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa - szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z ekspertami, opracowało plany wycieczek, uwzględniające konkretne punkty edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu rozwoju uczniów.

Nabór wniosków do programu ruszył 6 września br. Cieszył się on tak dużym zainteresowaniem, że przeprowadzono dwa dodatkowe nabory.