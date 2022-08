Czarnek: będziemy robić wszystko, aby pomagać rodzinom ofiar wypadku w Chorwacji

Będziemy robić wszystko, aby pomagać rodzinom ofiar wypadku w Chorwacji - powiedział PAP w Toruniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Minister oraz szefowa prezydenckiej kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych złożyli kondolencje bliskim osób, które zginęły w katastrofie autobusu.

"To niezwykle bolesna i przykra strata naszych rodaków. Służby konsularne na miejscu bardzo intensywnie działają, a na miejsce udał się minister zdrowia Adam Niedzielski. Pan premier Mateusz Morawiecki rozmawiał już także z premierem Chorwacji o pomocy medycznej. To wszystko oczywiście nie zastąpi tych, którzy odeszli, ale będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby pomagać rodzinom ofiar" - powiedział PAP minister Czarnek.

Czarnek uczestniczy w Toruniu corocznym spotkaniu środowisk Radia Maryja - "Dziękczynienie w Rodzinie". Podczas poprzedzającej wydarzenie konferencji prasowej jej uczestnicy złożyli kondolencje rodzinom ofiar tragicznego wypadku.

Przemawiająca w imieniu wszystkich szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych mówiła o wielkim bólu i stracie.

"W tym dzisiaj radosnym dniu dotarła do nas bardzo smutna informacja o wypadku polskiego autokaru. Pielgrzymi jadący do Medjugorie na terenie Chorwacji mieli wypadek. Są ofiary śmiertelne, są ranni. Wiemy, że minister Adam Niedzielski udał się na miejsce. Z tego miejsca - w imieniu nas wszystkich - tutaj zgromadzonych, biorących udział w konferencji prasowej, ale myślę, że w imieniu wszystkich zgromadzonych tu pielgrzymów składamy rodzinom bardzo serdeczne wyrazy współczucia. Jesteśmy z wami w myśli i w modlitwie" - powiedziała szefowa prezydenckiej kancelarii.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4, na północ od Zagrzebia między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia. Według pierwszych informacji zginęło 11 osób, potem chorwackie media podały, że 12 osoba zmarła w szpitalu, co potwierdziło polskie MSZ. Ranne są co najmniej 34 osoby.