Czarnek: blisko 7 tys. dzieci z Ukrainy wyraziło chęć przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Blisko 7 tys. dzieci z Ukrainy wyraziło chęć przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Mamy dla nich udogodnienia, jeśli chodzi o matematykę i polecenia w języku ukraińskim – mówił w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki pytany był w czwartek w radiu RMF FM o egzaminy maturalne i o egzamin ósmoklasisty dla uchodźców z Ukrainy, którzy włączyli się do polskiego systemu oświaty. Czarnek odpowiedział, że na razie 47 uczniów z Ukrainy planuje przystąpić do matury w polskich szkołach.

"Spodziewam się, że te 47 osób, które zgłosiło się do matury polskiej, to są osoby, które mówią w języku polskim, miały kontakt również z literaturą polską, dlatego przystępują do egzaminu maturalnego. To nie jest duża skala" - ocenił.

Więcej dzieci, bo blisko 7 tys., wyraziło chęć przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, który jest warunkiem ukończenia klasy ósmej. Jak przekazał minister, udogodnieniem dla nich będą polecenia w języku ukraińskim przy części z matematyki i możliwość odpowiedzenia na nie w tym języku. Jeśli chodzi o egzamin z języka polskiego, przewidziano wydłużenie o kilkadziesiąt minut czasu jego trwania.

Minister Czarnek ocenił, że rozwiązaniem tej sytuacji, było utworzenie klas przygotowawczych, w których dzieci z Ukrainy uczyłyby się polskiego i dopiero od następnego roku szkolnego dołączyłyby do polskiego systemu oświaty.

"Jeśli dyrektorzy z nauczycielami się zdecydowali na przyjęcie dzieci ukraińskich do klas polskich, to decydują się również na ich klasyfikowanie" - powiedział.

Szef resortu przypomniał, że w polskim systemie oświaty uczy się 185 tys. osób z Ukrainy, z czego 35 tys. w przedszkolach, 135 tys. w szkołach podstawowych i kilkanaście tysięcy w szkołach ponadpodstawowych.

"Jak nam wyjaśniła wiceminister nauki i oświaty, 540 tys. dzieci ukraińskich jest w nauce zdalnej i w łączności z Ukrainą" - przekazał Czarnek. Oznacza to, że pozostają oni w ukraińskim systemie oświaty.

Zapytany o to, czy uczniowie z Ukrainy, pozostający w ukraińskim systemie oświaty, będą mieli egzaminy takie jak matura, odpowiedział, że ukraiński resort edukacji planuje przeprowadzić ten egzamin, a Polska ma pomóc w kwestiach technicznych.

"Oni będą egzaminować, a my będziemy próbować pomóc im w wakacje, kiedy są puste szkoły, w przeprowadzeniu od strony technicznej tego egzaminu. Na razie będziemy wyjaśniać, jaka jest skala - ile będzie tej młodzieży" - przekazał.