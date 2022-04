Czarnek: do egzaminu maturalnego zgłosiło się w całej Polsce 26 uczniów ukraińskich

161 tys. ukraińskich dzieci trafiło do polskiego systemu oświaty po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Tempo ich napływu zwolniło – poinformował w poniedziałek szef MEiN Przemysław Czarnek. Podał, że chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego zgłosiło się w całej Polsce 26 uczniów ukraińskich.

Szef MEiN wizytował w poniedziałek Szkolę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach (woj. lubelskie)

"Jestem pod wielkim wrażeniem świadomości polskiej młodzieży i ukraińskich dzieci, że dzisiaj są świadkami absolutnie nowej historii relacji polsko-ukraińskich" - powiedział minister.

Ma to znaczenie, jak kontynuował, szczególnie dla młodych pokoleń, by budować nowe, zgodne i przyjazne relacje polsko-ukraińskie w kolejnych latach i dekadach.

"To będzie zwiększało poziom bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińców oraz Polski i Polaków" - stwierdził.

Minister poinformował, że w systemie oświaty jest 161 tys. dzieci z Ukrainy. Wskazał, że napływ dzieci spowolnił.

"O ile pierwszych dniach mieliśmy nawet po kilkanaście tysięcy kolejnych przyjęć do polskiego systemu oświaty, to teraz mamy po kilka tysięcy, mniej nawet niż 5 tys. dziennie, i spodziewamy się, że tak to będzie w kolejnych dniach" - podał szef MEiN.

Przypomniał, że część dzieci ukraińskich korzysta z nauki zdalnej w swoim kraju, a część nie przystąpiła do polskiego systemu oświaty.

Czarnek poinformował, że chęć przystąpienia do matury zgłosiło 26 uczniów ukraińskich w całej Polsce. Termin składania deklaracji w tej sprawie minął 31 marca.

"Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to na ten moment, bo jeszcze jest czas na składania deklaracji, kilka dni (do 11 kwietnia - PAP), zgłosiło się ponad 6,6 tys. uczniów w całej Polsce" - przekazał minister.

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Gabriela Bogaczyk

ktl/ gab/ joz/