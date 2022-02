Czarnek do nauczycieli: zakładajcie "Sport Kluby" w waszych szkołach

Apeluję do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego i wychowania wczesnoszkolnego, którzy zostali przeszkoleni: zakładajcie "Sport Kluby" w waszych szkołach - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak dodał, na ten cel w 2022 r. przeznaczono 36 mln zł.

Szef MEiN wraz z rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Bartoszem Molikiem zainaugurował II edycję programu "WF z AWF - Aktywny powrót do szkoły".

Minister podziękował wszystkim rektorom Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce i profesorom za zaangażowanie w poprzednią edycję programu.

Zwrócił uwagę, że do tej pory w całej Polsce zostało utworzonych 9 tys. "Sport Klubów" dla 120 tys. dzieci. Jak dodał, przepracowanych zostało łącznie 180 tys. godzin lekcyjnych.

"Zakładaliśmy większe zainteresowanie, ale okres pandemiczny spowodował, że nie mogliśmy zaczynać od maja i czerwca, zaczęliśmy od września" - zaznaczył Czarnek.

Zapewnił, że program będzie realizowany przez cały 2022 rok. "A zatem apel do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego, apel do wszystkich nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, którzy mają certyfikaty i którzy zostali przeszkoleni: zakładajcie państwo +Sport Kluby+ w waszych szkołach" - powiedział minister.

Zaapelował także do rodziców, aby angażowali swoje dzieci w zajęcia w "Sport Klubach". Szef MEiN poinformował, że w tym roku na program przeznaczono 36 mln zł. "A jeśli bezie taka potrzeba, (...) to pieniędzy na ten cel będzie więcej" - podkreślił Czarnek.

Przypomniał, że w ramach nowej edycji programu zwiększy się stawka wynagrodzenia dla nauczycieli, co - jak mówił - powinno być dla nich dodatkową zachętą.

"Zakładamy też zmniejszenie liczby uczestników w grupach. To jest apel ze strony nauczycieli zwłaszcza z mniejszych ośrodków, gdzie trudno było zebrać grupę kilkunastoosobową. Teraz będzie możliwość tworzenia +Sport Klubów+ również dla 12 osób" - zaznaczył szef MEiN.

Zapowiedział też dalszy monitoring kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz dodatkowe szkolenia uzupełniające dla chętnych nauczycieli. "Tutaj chcę jeszcze raz zdementować nieprawdziwą informację, która się pojawiła w przestrzeni publicznej: nie będziemy zastępować nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego nauczycielami wychowania fizycznego" - podkreślił Czarnek.

"Sport Kluby" to dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe, których celem jest: aktywizacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, która umożliwi poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie epidemii SARS-CoV; przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci oraz młodzieży.

Mają być podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów. Podczas zajęć prowadzonych w ramach "Sport Klubów" jednorazowo są wykonywane przez nauczycieli wybrane pomiary somatyczne, testy sprawnościowe oraz przeprowadzone zostaną ankiety wśród uczniów i ich rodziców.