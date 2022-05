Czarnek: dodatkowy milion złotych na wsparcie Biblioteki Polskiej w Paryżu

O dodatkowy milion złotych zostanie zwiększona subwencja na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas wizyty w stolicy Francji. Zapowiedział też włączenie Biblioteki Polskiej w system promocji polskiej nauki i kultury.

W sobotę szef MEiN rozpoczął dwudniową wizytę Francji. Odwiedził Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu oraz Szkołę Polską przy Ambasadzie Polskiej przy Parafii św. Genowefy oraz Bibliotekę Polską w Paryżu. Czarnek wziął też udział wziął udział w konferencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Ambasadzie RP w Paryżu, gdzie przybliżył działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz oświaty polonijnej oraz wsparcia studentów polonijnych.

"Byliśmy dziś w dwóch Szkołach Polskich, w szkołach znakomitych - są dyrektorzy na sali, bardzo dziękuję za przyjęcie. Jesteśmy zawsze pod ogromnym wrażeniem patriotyzmu dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektorów. I tu też musimy rozwijać nasze wsparcie dla państwa, bo państwo robicie genialną pracę dla Polski za granicą, a Polska powinna tę genialną pracę wspierać" - powiedział minister podczas konferencji. Fragment nagranej jego wypowiedzi resort edukacji i nauki opublikował na Twitterze.

Czarnek mówi z nim także o swojej wizycie w Bibliotece Polskiej w Paryżu. "Następnie byliśmy w czymś, co można nazwać, bez wątpienia i bez przesady, +świątynią polskiego romantyzmu+, +świątynią polskości w Paryżu+, czyli w Bibliotece Polskiej. Tam sukces pana ambasadora, zaledwie od trzech tygodni. Po trzech tygodniach pracy tutaj w Paryżu przekonał mnie w ciągu 10 minut, żeby wyasygnować - i to już oznajmiliśmy na portalach internetowych, w mediach społecznościowych - dodatkowe, niemałe środki, żeby uzupełnić budżet Biblioteki Polskiej, tak, żeby ta świątynia polskiego romantyzmu mogła bez problemu się rozwijać. I tę decyzję dzisiaj razem z panem ambasadorem podjęliśmy" - powiedział.

"Dodatkowy milion złotych subwencji na wsparcie dla Biblioteki Polskiej, a jednocześnie działania, które mają tę Bibliotekę Polską włączyć w pewien system promocji Polski, polskiej nauki, polskiej kultury zagranicą. Uniwersytet Warszawski chce coś takiego stworzyć w Rzymie i przymierzamy się do tego, a w Paryżu to jest. Trzeba to tylko rozwijać i wzmacniać" - dodał minister.

Wcześniej na Twitterze MEiN podało informację o decyzji o zwiększeniu subwencji na Polską Akademię Umiejętności z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Biblioteka Polska w Paryżu została założona przez emigrantów polskich w 1838 r. Instytucja stanowiła ośrodek intelektualny dla emigrantów oraz archiwum dokumentujące życie polskiej emigracji we Francji. Zgromadzono w niej cenne dzieła literackie, dzieła sztuki i dokumenty oraz pamiątki po wybitnych polskich twórcach m.in. pierwsze wydanie dzieł Mikołaja Kopernika, pamiątki po Fryderyku Chopinie i rękopisy Adama Mickiewicza.

Księgozbiór Biblioteki Polskiej liczy 200 tysięcy woluminów, w tym około 50 inkunabułów i kilka tysięcy starych druków. W archiwum przechowywane jest 5 tysięcy jednostek rękopisów. W zbiorach jest także 25 tysięcy rysunków i rycin, 15 tysięcy fotografii, prawie 1500 obrazów, 1000 plakatów, 600 medali i monet, 350 rzeźb.

Resort edukacji i nauki w sobotę informował także na Twitterze o wizycie ministra w Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu oraz Szkołę Polską przy Ambasadzie Polskiej przy Parafii św. Genowefy, która się z niej wyodrębniła. Podczas tych wizyt szef MEiN spotkał się z uczniami i nauczycielami. "To wymaga wielkiego hartu ducha i patriotyzmu, aby po nauce w szkole francuskiej w sobotę dojeżdżać i uczyć się w szkole polskiej. Gratulujemy i dziękujemy" - powiedział tam minister.

Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu jest polską instytucją oświatową - podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki, jest nadzorowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Szkoła obejmuje szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkole francuskiej, gdzie uczniowie spełniają obowiązek szkolny. Uczniowie uczęszczają do szkoły w środy, piątki lub w soboty.

"Jesteśmy tutaj po to, by promować naukę w Polsce. Tworzymy programy, rozwiązania prawne i finansowe, które to ułatwią. Chcemy, żebyście otrzymywali środki z +Poznaj Polskę+ i odwiedzali miejsca związane z polską kulturą, historią oraz nauką" - mówił minister Czarnek w Paryżu.

Jak poinformowało MEiN, podczas dwudniowego pobytu szef resortu ma odwiedzić polskie szkoły i spotkać się z uczniami oraz nauczycielami tych placówek. Zaplanowano także rozmowy o oświacie polonijnej i udział w konferencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czarnek ma też rozmawiać z przedstawicielami francuskiej Polonii, a na zakończenie wizyty złożyć kwiaty na grobie Fryderyka Chopina w Paryżu.