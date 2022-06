Czarnek: Gry "This War of Mine" i "Gra szyfrów" trafią do podstawy programowej

Gry "This War of Mine" 11 Bit Studios i "Gra szyfrów" stworzona przez IPN jeszcze w tym roku zostaną wpisane do podstawy programowej jako treści rekomendowane – zapowiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki zainaugurowało nowy projekt "Gry w edukacji".

"To kolejny etap unowocześniania polskiej szkoły. Ostatnie dwa, trzy lata to potężne inwestycje w informatyzację, w sprzęt komputerowy, przyłączenie wszystkich szkół bez wyjątku do szybkiego internetu, to Laboratoria Przyszłości za miliard złotych, to sprzęt komputerowy w okresie pandemii" - mówił minister edukacji i nauki na konferencji poświęconej nowemu projektowi.

"Polska szkoła pod tym względem jest już nowoczesna i unowocześnia się" - dodał.

Czarnek zapowiedział, że gra "This War of Mine" 11 Bit Studios, podobnie jak gra "Gra szyfrów" stworzona przez Instytut Pamięci Narodowej, "będzie częścią podstawy programowej".

"Ten proces się rozpoczął, jeszcze w tym roku będzie wpisana do podstawy programowej jako treści rekomendowane". "W ten sposób stanie się częścią procesu nauczania w polskich szkołach" - powiedział.

Wskazał, że gra "This War of Mine" jest grą dla osób pełnoletnich, stąd będzie częścią podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, w ostatnich klasach. Zaznaczył, że "Gra szyfrów" będzie dostępna również dla młodszych uczniów.

Polscy uczniowie i nauczyciele mają już możliwość bezpłatnego pobrania "This War of Mine" z portalu "Gry w edukacji"( https://www.gov.pl/web/grywedukacji). Z kolei "Gra szyfrów" jest dostępna bezpłatnie na platformie Steam.