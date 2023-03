Czarnek: IGC PAN w Poznaniu to ważne miejsce na mapie polskich innowacji badawczych

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu to ważne miejsce na mapie polskich innowacji badawczych – podkreślił w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że wyniki badań poznańskich naukowców posłużą wielu pacjentom.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odwiedził w środę Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. W trakcie wizyty podkreślił, że "Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu to ważne miejsce na mapie polskich innowacji badawczych".

Minister, cytowany w komunikacie wskazał, że IGC PAN "prowadzi nowatorskie przedsięwzięcia, których celem jest m.in. lepsze poznanie genetycznych uwarunkowań powstawania niektórych chorób, w tym nowotworów". "To szczególnie ważne w perspektywie opracowywania terapii celowanych. Wyniki badań naukowców posłużą wielu pacjentom" - zaznaczył Czarnek.

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, prof. Michał Witt przypomniał, że Instytut Genetyki Człowieka PAN zajmuje się badaniem genetyczno-molekularnych podstaw powstawania chorób, których wyniki mogą być wykorzystywane w praktyce klinicznej. "To pierwszy krok do skuteczniejszego diagnozowania i opracowania nowoczesnych terapii dla pacjentów" - zaznaczył.

"Zabiegamy o rozwój infrastruktury, by móc prowadzić innowacyjne badania w tym zakresie. Dysponujemy już nowoczesną platformą obrazowania mikroskopowego, jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej wykonujemy badania transkryptomiki przestrzennej, a nasza - bardzo dobrze wyposażona -pracownia sekwencjonowania uniezależnia nas od wspomagania się laboratoriami dalekowschodnimi w badaniach genomowych" - wyjaśnił.

"Chcemy sięgać po najnowsze dostępne na świecie technologie do prowadzenia badań, bo wiemy, jakie ma to znaczenie dla przyszłego diagnozowania najpoważniejszych chorób genetycznych i cywilizacyjnych" - dodał.

W trakcie środowej wizyty w IGC PAN w Poznaniu minister zobaczył m.in. uruchomioną w ub. roku platformę do zaawansowanej analizy obrazowej i funkcjonalnej tkanek - PANAKEIA. Jak poinformowano, "to prawdopodobnie pierwsza taka platforma badawcza w Europie. Jest innowacyjnym, rozbudowanym systemem składającym się z mikroskopu konfokalnego, mikroskopu sił atomowych i zestawu badań elektrofizjologicznych. Daje on możliwość połączenia skomplikowanych procesów - hodowania i testowania komórek oraz tkanek. Ma to bezprecedensowe znaczenie dla obserwacji przebiegu chorób i poznanie ich przyczyn - np. arytmii serca czy rozwoju nowotworów. Badania przyspieszą opracowywanie terapii celowanych. Instytut uzyskał blisko 5 mln złotych na wyposażenie pracowni PANAKEIA od Ministerstwa Edukacji i Nauki" - poinformowano.

Kolejnym miejscem odwiedzonym przez ministra Czarnka w Instytucie Genetyki Człowieka PAN było Innowacyjne Centrum Medyczne, gdzie mieści się pracownia sekwencjonowania genomowego. Instytut otrzymał dotacje na jego powstanie i wyposażenie z MEiN w wysokości blisko 3,5 mln zł. Pracownia sekwencjonowania genomowego wyposażona jest w najnowsze sekwenatory firmy Illumina. Aparatura ta pozwala na przeprowadzenie sekwencjonowania całogenomowego, jak i celowanego sekwencjonowania wybranych genów i ich grup.

W czasie pandemii COVID-19 w Innowacyjnym Centrum Medycznym wykonywano testy RT-PCR wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz testy antygenowe. Laboratorium przebadało ponad 85 tys. pacjentów. Na przełomie grudnia i stycznia 2021/2022 r., w szczycie pandemii, ok. 32 proc. wszystkich testów na obecność koronawirusa ze skierowań NFZ w Poznaniu wykonanych zostało w Innowacyjnym Centrum Medycznym w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. Instytut podał także, że to właśnie w jego laboratorium zidentyfikowane zostały pierwsze przypadki wariantu Omicron w Wielkopolsce (grudzień 2021 r.) oraz kolejne podwarianty: BA.1, BA.1.1, BA.2 BA.3 (1 marca 2022 r.).