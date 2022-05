Czarnek: jeśli chcemy mieć dobrze wykształconą młodzież, trzeba wracać do klasycznych form wychowania

Do klasycznych form wychowania trzeba wracać, jeśli chcemy mieć dobrze wykształconą i odnoszącą wielkie sukcesy w przyszłości młodzież - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podczas finału pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego w Lublinie.

Minister edukacji i nauki wręczył w piątek nagrody laureatom i finalistom pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którego finałowa gala odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Czarnek powiedział, że konkurs to powrót do klasycznych form wychowania, do klasycznej wiedzy i filozofii, a także zdroworozsądkowego i rozumnego argumentowania. "To są rzeczy, o których przez długi czas nie pamiętano i trzeba do nich wracać, jeśli chcemy mieć dobrze wykształconą i osiągającą wielkie sukcesy w przyszłości młodzież" - stwierdził szef MEiN.

Wyraził przekonanie, że wydarzenie na stałe zagości w kalendarzu ogólnopolskich konkursów i w przyszłości powinno się również odbywać w Lublinie, który jest polskim centrum wychowania klasycznego.

Podczas gali minister zwrócił uwagę, że wśród laureatów i finalistów konkursu są same kobiety. "To by wskazywało, że to kobiety najbardziej przyswoiły sobie wiedzę i umiejętność używania języka logicznego, rozumnego, argumentowania w sposób najbardziej zasadny i przekonujący" - dowodził Czarnek.

Następnie zachęcił mężczyzn do większego wysiłku i udziału w konkursie w przyszłym roku. "Bo to nieprawda, że tylko kobiety mają gadane" - stwierdził, po czym pogratulował uczestnikom i organizatorom konkursu.

Przewodniczący jury konkursowego Jerzy Turowicz powiedział, że największe trudności uczestnikom sprawiała prawidłowa emisja głosu, zastosowanie intonacji, pauz i mówienie z akcentem właściwym dla języka polskiego.

"W dobie natłoku informacji staramy się je szybko przekazać. Nie dbamy o sposób mówienia, tylko o ilość +wydalonych+ z siebie informacji" - wyjaśnił Turowicz. "Moje pokolenie było wychowywane na radio, gdzie słowo było istotą. W tej chwili wychowujemy się w tzw. rzeczywistości obrazkowej" - stwierdził przewodniczący jury. Dodał, że o jakość słowa powinno się dbać, bo jest elementem polskiej tradycji.

Laureatami konkursu zostali: Julia Franica, Zofia Agnieszka Nowak i Magdalena Puźniak. W gronie finalistów znaleźli się: Alicja Kwapiszewska, Martyna Szpot i Hanna Strojna.

Pochodząca z Piotrowic w powiecie oświęcimskim Julia Franica przyznała, że uczenie się na pamięć wierszy i przemówień towarzyszyło jej od zawsze, a na scenie czuje, że żyje.

"Scena towarzyszyła mi praktycznie od dziecka. Od zawsze byłam rozgadana. W niektórych momentach życia jest to moją zaletą, w niektórych wadą" - stwierdziła uczennica szkoły podstawowej. Planuje kontynuować naukę w liceum z rozszerzonym językiem polskim, a w przyszłości chciałaby zostać prawnikiem lub rzecznikiem prasowym.

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z KUL oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Poprzez analizę i interpretację tekstów literackich oraz poprzez wystąpienia publiczne uczniów.