Czarnek: jesteśmy członkami wielkiej sztafety pokoleń, która rozpoczęła się ponad 1050 lat temu

Jesteśmy członkami wielkiej sztafety pokoleń, która rozpoczęła się ponad 1050 lat temu - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podczas piątkowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Baranowie (woj. lubelskie).

Minister edukacji i nauki przypomniał podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Baranowie, że według konstytucji z 1997 i 1935 r. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jak podkreślił Czarnek, oznacza to, że Polska przede wszystkim jest naszym domem.

"Samo państwo nie jest celem samym w sobie. Tak jak dom nie jest celem samym w sobie. Jest środkiem do realizacji wszystkiego, co w życiu człowieka, rodziny, społeczeństwa, narodu najważniejsze. Bez domu nie da się rozwijać rodziny. Bez państwa nie da się rozwijać narodu" - wyjaśnił dodając, że dom to nie tylko środek do realizacji rozwoju intelektualnego, edukacji, wychowania, ale też celu, jakim dla ludzi wierzących jest zbawienie.

Przytaczając słowa Jana Pawła II stwierdził, że ojczyzna jest naszą matką, a o matce nie mówi się źle. Kontynuując porównanie ojczyzny do matki podał, że bez niej nie byłoby nas, nie jesteśmy w stanie się rozwijać i nie będzie przyszłych pokoleń.

Czarnek wskazał, że wydarzenia z 1918 r. i kolejnych 104 lat przypominają nam o naszym potężnym zobowiązaniu i ogromnym obowiązku. "Jesteśmy tutaj na chwilę, jak się dobrze zastanowimy. Jesteśmy członkami wielkiej sztafety pokoleń, która rozpoczęła się ponad 1050 lat temu. I w tej sztafecie wszyscy nasi przodkowie przejmowali pałeczkę niepodległości" - powiedział i dodał, że w duchu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia nasi przodkowie przenosili ją na kolejne wieki.

"Naszym świętym obowiązkiem jest dbać o nasz dom, szanować naszą matkę-ojczyznę, rozwijać naród i przekazywać w ten sposób pałeczkę niepodległości i suwerenności państwa polskiego na przyszłe pokolenia" - stwierdził.

Szef MEiN zaznaczył, że potrzeba nam więcej solidarności z przyszłymi pokoleniami, a obecność na uroczystościach z okazji Święta Niepodległości świadczy o tym, że jesteśmy świadomi tego obowiązku i będziemy go realizować.

Ministerstwo zakomunikowało, że piątkowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Baranowie rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny. Następnie uczestnicy udali się pod pomnik upamiętniający 10-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pod pomnikiem odśpiewano hymn narodowy oraz złożono wieńce.

Miasto Baranów - podało ministerstwo - znajduje się na końcu liczącego blisko 51 km szlaku prowadzącego przez miejsca walk o niepodległość Polski. Na trasie znajdują się pomniki oraz mogiły poświęcone poległym mieszkańcom. W Baranowie znajduje się mogiła zbiorowa powstańców styczniowych oraz pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości z 1928 r.

11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto zniesiono w 1945 r. Przywrócono je ustawą z 15 lutego 1989 r.