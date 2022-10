Czarnek: jeszcze jesienią miliony złotych dla szkół wyższych zawodowych na kierunki medyczne

Jeszcze tej jesieni będą dodatkowe miliony złotych dla szkół wyższych zawodowych z przeznaczeniem przede wszystkim na kierunki medyczne - powiedział w czwartek we Włocławku (Kujawsko-pomorskie) minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która w akademię została przekształcona w tym roku z Państwowej Uczelni Zawodowej (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).

Czarnek podkreślił, że poprzez zmiany nazwy uczelni Włocławek staje się miastem akademickim w pełnym tego słowa znaczeniu.

"Te uczelnie powstawały przed 20 laty czy nieco ponad 20 laty po to, żeby miasta takie, jak Włocławek, miały swoje wyższe uczelnie (...) Zdecydowaliśmy o tym, żeby wspierać te uczelnie w rozmaity sposób. Jednym ze sposobów była możliwość ustawowej zmiany nazwy na Akademia, z czym wiążą się dodatkowe uprawnienia edukacyjne" - powiedział Czarnek.

Minister zwrócił uwagę, że Włocławek na przestrzeni lat rozwija się, miasto rozbudowuje się, czego przykładem jest PANS.

"Gratuluję dotychczasowych osiągnięć, gratuluję sposobu zarządzania uczelnią. Cieszę się, że to dodatkowe wsparcie, które przekazaliśmy wyższym uczelniom zawodowym, zostało w tej uczelni w ten sposób rozdysponowane - 30 proc. z tych środków zostało przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników z wyrównaniem od 1 stycznia. To są kompetencje rektorów, środki finansowe, które przekazujemy mogą być spożytkowane w rozmaity sposób w ramach autonomii" - mówił Czarnek.

Szef MEiN zaznaczył, że ta podwyżka wynagrodzeń jest niezależna od podwyższenia przez resort minimalnej pensji profesorskiej od 1 października, która jest też przewidywana w przyszłym roku.

"To nie koniec pomocy dla tej uczelni. Mogę już zakomunikować, a to jest decyzja z ostatnich nawet godzin, a która w tym momencie jest procedowana, będą dodatkowe dziesiątki milionów złotych jeszcze w tym roku, jeszcze tej jesieni, dla szkół wyższych zawodowych z przeznaczeniem przede wszystkim na kierunki medyczne, a ta uczenia rozwija pielęgniarstwo znakomicie" - wskazał szef MEiN.

"Cieszę się, że możemy zakomunikować, iż oprócz 1,5 mld zł zwiększenia subwencji na szkoły wyższe, będzie 150 mln zł dodatkowych środków, z czego 30 mln zł dla szkół wyższych zawodowych z przeznaczeniem na kierunku medyczne. Do tego dodatkowe setki milionów złotych w obligacjach, które będą pochodziły ze środków rządowych, jeszcze w tym roku dla uczelni wyższych" - dodał.

Czarnek podkreślił, że rok akademicki rozpoczyna się w trudnych czasach, w czasach popandemicznych, ale również w okresie wojny w Ukrainie, która codziennie przynosi ogrom ofiar i cierpienia, ale również generuje potężne problemy u nas. Dodał, że sytuacja powoduje problemy gospodarcze, energetyczne, inflacyjne, na które trzeba znajdować odpowiedzi.

"Musimy znajdować rozwiązania wielkich problemów, które się pojawiły nie z naszej winy. To nie my wymyśliliśmy Putina, nie myśmy go wyhodowali, to my ostrzegaliśmy przed Putinem wielokrotnie i na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Niestety, nie zwracano na to uwagi. Teraz wszyscy musimy stawić temu czoła. Trzeba pokonać tego potwora, zakończyć wojnę na Ukrainie i doprowadzić z powrotem do normalności na całym obszarze europejskim, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, energetyczną" - mówił minister.

Państwowa Akademia Zawodowa kształci studentów na trzech wydziałach, na 16 kierunkach i w 28 specjalnościach.