Czarnek: musimy jeszcze długo popracować, żeby ludzie mieli szacunek do munduru

Musimy jeszcze długo popracować nad tym, żeby ludzie mieli należny szacunek do munduru, funkcjonariusza, żołnierza - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podczas spotkania dotyczącego powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.

W poniedziałek w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przedstawiciele uczelni, wojska i policji podpisali list intencyjny dotyczący powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego w WSEI.

"Nie ma lepszego momentu, żeby Akademickie Centrum stworzyć" - powiedział podczas uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że dzisiaj widać, jak nigdy wcześniej, jak ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo publiczne.

"Wsparcie akademickie, naukowe, dydaktyczne służb i wspólnego działania służb, a także pokazywanie, czym jest bezpieczeństwo publiczne, jest bardzo dużą cegiełką do dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Tylko w ten sposób będziemy w stanie uświadamiać młode pokolenie, że służba mundurowa w wojsku polskim, policji, straży granicznej to nie jest kwestia takiej czy innej pracy, to jest naprawdę oddanie sprawom najważniejszym" - powiedział Czarnek.

Nawiązując do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej minister dodał, że "jest wielu polityków, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, czym jest służba w mundurze i jakie to jest poświęcenie".

Czarnek stwierdził, że organizowanie badań naukowych, konferencji, sympozjów, seminariów, dydaktyka i upowszechnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa publicznego "to gwarancja zrozumienia tego, czym jest służba w mundurze".

"Musimy jeszcze długo popracować nad tym, żeby ludzie mieli należny szacunek do munduru, funkcjonariusza, żołnierza i mieli przekonanie o tym, jak niezwykle ważną rolę państwo stanowicie dla naszego bezpieczeństwa" - powiedział Czarnek w obecności przedstawicieli wojska i policji. Dodał, że powołanie Centrum to "przedsięwzięcie unikatowe w skali całego kraju".

"Priorytetem nas wszystkich po wielu rozmowach jest wspieranie wszystkich przedsięwzięć, które będą służyły dobru społecznemu i publicznemu" - powiedziała kanclerz WSEI Teresa Bogacka. Do najważniejszych celów nowego Centrum kanclerz zalicza m.in. stworzenie platformy współpracy między uczelnią, a służbami; przygotowywanie wspólnych projektów i pozyskiwanie środków europejskich na działania skierowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego; wdrażanie programów profilaktycznych mających na celu bezpieczeństwo rodziny, wsparcie psychologiczne i pomoc w kształceniu kadr.

Pomysł powołania Centrum wspierają przedstawiciele policji i wojska. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki uważa, że przedsięwzięcie pomoże mierzyć się z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

"Nikt z nas jeszcze kilka miesięcy temu nie wiedział, że będzie pandemia, że policja będzie miała nowe zadania i obowiązki. Nikt nie pomyślał, że będziemy też strzegli granic naszej ojczyzny. Codziennie nasi funkcjonariusze na granicy stoją i strzegą bezpieczeństwa naszego kraju" - powiedział Bielecki.

Rozmowy na temat powołania Centrum rozpoczęły się w maju br. Przedstawiciele WSEI zapowiadają, że po podpisaniu listu intencyjnego zostanie powołana rada programowa, która będzie czuwała nad realizacją celów wskazanych przez pomysłodawców.

WSEI w Lublinie powstała 21 lat temu. Od tego czasu uczelnię opuściło ok. 60 tys. studentów, w tym ponad 19 tys. po studiach podyplomowych.