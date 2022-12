Czarnek: musimy znaleźć drogą do porozumienia z prezydentem ws. nowelizacji prawa oświatowego

Musimy znaleźć drogę do porozumienia z prezydentem Andrzejem Dudą ws. nowelizacji prawa oświatowego — powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że w tej sprawie "nie o spokój chodzi, ale o dobro dzieci". Zapowiedział obywatelski projekt ustawy w tej sprawie.

"Widzimy, co dzieje się w niektórych szkołach - zwłaszcza w dużych miastach. Widzimy te obrzydliwe jasełka, które pokazywano, chociażby z Gdańska w ostatnim czasie - całkowicie demoralizujące. Widzimy oddziaływanie niektórych organizacji pozarządowych, które zupełnie bez kontroli rodziców i kuratorów oświaty wchodzą do polskich szkół - w wielkich miastach. To nie jest problem małych miasteczek i polskich wsi" - powiedział minister Czarnek w Radiu Maryja.

Dodał, że temu problemowi jego resort nadal będzie musiał stawiać czoła. "Musimy znaleźć drogę do porozumienia z panem prezydentem, aby te przepisy wprowadzić. Tu nie o spokój chodzi, ale o dobro dzieci, a to dobro dzieci jest narażone na szwank brakiem kontroli nad działalnością niektórych organizacji pozarządowych, w niektórych szkołach zwłaszcza w centrach wielkich miast" - mówił minister Czarnek, odnosząc się do prezydenckiego weta z grudnia.

Prezydent Andrzej Duda zawetował wówczas nowelizację prawa oświatowego, dotyczącą zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającą nadzór kuratorów i wprowadzającą zmiany w edukacji domowej. Według prezydenta nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu w sprawie nowelizacji.

Minister Czarnek mówił w Radiu Maryja, że być może powstanie obywatelski projekt zmian prawa oświatowego, pod którym mogą podpisać się setki tysięcy osób. Działania w tej sprawie są już - jak wskazał minister - inicjowane, a ich intensyfikacja ma nastąpić od początku 2023 roku.

"Przedmiotem naszych trosk są również przewidywania dotyczące najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i ewentualnie kolejnych uchodźców, którzy będą chcieli zapisywać swoje dzieci do polskich szkół. W polskim systemie edukacyjnym i w Polsce działają polskie szkoły i to do nich przyjmujemy dzieci z Ukrainy. Dalsza współpraca z samorządami i dyrektorami szkół w tym zakresie - to wyzwania przed nami" - wskazał minister Czarnek w Radiu Maryja.