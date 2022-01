Czarnek o feriach: Trzeba być ostrożnym, stosować się do zaleceń, a najlepiej zaszczepić się

Trzeba być ostrożnym, stosować się do zaleceń, obserwować codziennie rzeczywistość, bo ona się zmienia – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, pytany, co należy robić, by ferie zimowe były bezpieczne. Najlepiej zaszczepmy się wszyscy – wskazał.

W pięciu województwach w sobotę zaczynają się ferie zimowe w szkołach. W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 15 stycznia a 27 lutego.

Szef MEiN pytany był w piątek w TV Republika m.in. o rozpoczynające się ferie zimowe i o to, co należy robić, by były one bezpieczne.

"Przede wszystkim być ostrożnym" - odpowiedział minister. "Stosujmy się do zaleceń, które przygotowaliśmy wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Budujmy regulaminy naszych kolonii, naszych zimowisk w oparciu o te wytyczne" - dodał.

"Pamiętajmy, że jesteśmy w dobie pandemii. Obserwujmy rzeczywistość codziennie, bo ona niestety zmienia się z dnia na dzień. Najlepiej zaszczepmy się wszyscy po to, żebyśmy uniknęli ciężkiej choroby i śmierci z powodu COVID-19" - wskazał Czarnek.

Ferie zimowe w szkołach przewidziane są w tym roku szkolnym w czterech terminach. Pierwsi, od 15 do 30 stycznia, odpoczywać będą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego. Od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Od 29 stycznia do 13 lutego - uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego. Ostatni, od 12 do 27 lutego, odpoczywać będą uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

Z myślą o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego. Ogłoszono je grudniu. Są one m.in. na stronie internetowej MEiN.