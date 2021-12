Czarnek o materiale TVP: zdrada ideałów Solidarności i bratanie się z komunistami było widoczne już przy Okrągłym Stole

Zdrada ideałów Solidarności i bratanie się z komunistami było widoczne już przy Okrągłym Stole - ocenił szef MEiN, polityk PiS Przemysław Czarnek, który komentował opublikowane przez TVP nagrania ze spotkania gen. Wojciecha Jaruzelskiego z redaktorem naczelnym "GW" Adamem Michnikiem.

W czwartek "Magazyn śledczy Anity Gargas" w TVP1 zostały pokazane nieznane dotąd fragmenty nagrania z domu generała Wojciecha Jaruzelskiego z nocy 12 na 13 grudnia 2001 roku, a więc w rocznicę stanu wojennego, na których pojawia się redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik. Na nagraniu Michnik m.in. nazywa Jaruzelskiego polskim patriotą, deklaruje, że go kocha, a także ocenia, że "bez ciebie nic by nie było Wojtku, nic".

Przemysław Czarnek, który w piątek był gościem Programu 1 Polskiego Radia, był proszony o ocenę tego materiału. "Nie jestem zaskoczony" - mówił polityk i przywoływał, że podczas komisji śledczej ws. afery Rywina o kontaktach z Michnikiem mówił rzecznik prasowy Rady Ministrów PRL Jerzy Urban. "Zdrada ideałów Solidarności i bratanie się z komunistami było widoczne już nawet przy Okrągłym Stole" - podkreślił polityk PiS.

"Pamiętajmy, że to Adam Michnik doprowadził do tego, będąc wówczas w Sejmie okrągłostołowym, że to właśnie Jaruzelski został wybrany na prezydenta PRL w lipcu 1989 roku na rok czasu, żeby gwarantował spokojne przejście komunistów do nowego ustroju i uwłaszczenie się komunistów" - mówił Czarnek.

Poseł PiS również został zapytany o rolę "GW" w polskiem debacie politycznej po 1989 roku, a także jej wpływ na sprawy rozliczania zbrodni komunistycznych. "To są naczynia połączone" - ocenił. "O to chodziło przy Okrągłym Stole i o to chodziło przy montowaniu koalicji na rzecz Wojciecha Jaruzelskiego" - mówił.

"Chodziło o to, żeby zapewnić bezkarność komunistów, UB-eków, SB-eków, funkcjonariuszy PRL, funkcjonariuszy PZPR, najwyższe czynniki władzy, które przecież dokonywały zbrodni na narodzie polskim, zbrodni na kapłanach niezłomnych, którzy zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, księdza (Stefana) Niedzielaka, którzy zamordowali górników w kopalni +Wujek+ i szereg innych PRL-u - wszystko do tego zmierzało, żeby zapewnić bezkarność i tę bezkarność dało się zapewnić" - mówił Czarnek. "Dzisiaj wiemy, że za zapewnieniem bezkarności morderców, zdrajców narodu polskiego stoi również Adam Michnik, który nazywa Wojciecha Jaruzelskiego przyjacielem, bez którego nic by nie było. Nic, tzn. nie byłoby tej bezkarności" - dodał.