Czarnek o obowiązkowych szczepieniach nauczycieli: nie stać nas na problemy kadrowe w szkołach

Nie ma mowy, aby nauczyciele tracili pracę w szkole, bo nas nie stać na problemy kadrowe w szkołach - powiedział w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek, pytany w radiu RMF FM o obowiązkowe szczepienia nauczycieli.

"Nauczyciele to w ponad 80 procentach osoby zaszczepione" - przypomniał szef MEiN. Dopytywany, że to oznacza, że co piąty nauczyciel zaszczepiony nie jest, Czarnek powiedział, że "mniej niż co piąty, ponieważ jest to ok. 19 proc.". "Wolę patrzeć, że cztery na pięć osób są zaszczepione" - dodał.

Zapowiedział, że w kwestii obowiązkowych szczepień będzie dyskutował z ministrem Adamem Niedzielskim oraz w ramach rządu. "Nie jestem entuzjastą przymusowych szczepień, a już w ogóle nie jestem entuzjastą, żeby przymuszać tylko niektóre grupy i zawody do szczepień" - mówił.

Wyjaśnił, że "nas nie stać ewentualnie na to, żeby 19 proc. albo nawet 15 proc., jeśli część zechce się zaszczepić, nauczycieli straciło pracę w szkole". "Musimy wypracować odpowiedni konsensus w tej kwestii" - zapowiedział.