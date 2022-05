Czarnek o prof. Paruchu: był człowiekiem ogromnej wiary, ogromnej wiedzy i oddanym ojczyźnie

Profesor Paruch był człowiekiem ogromnej wiary, ogromnej wiedzy i bardzo oddany ojczyźnie - powiedział PAP minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wspominając zmarłego w niedzielę prof. Waldemara Parucha.

W niedzielę zmarł Waldemar Paruch, naukowiec, działacz społeczny, były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych.

"Był człowiekiem ogromnej wiary" - powiedział Czarnek. "Mówię to jako świadek jego cierpienia w ostatnich kilku miesiącach, w ostatnich tygodniach. W miniony piątek w czasie swoich imienin mówił, że są to jego ostatnie imieniny w tym, życiu. To świadczy o jego absolutnie głębokiej wierze, którą obserwowaliśmy" - dodał.

Szef resortu edukacji przypomniał, że w niedawnych czasach, kiedy prof. Paruch był w pełni sił, doradzał w ministerstwie nauki.

"To był człowiek niebywałej wiedzy, i to takiej wszechstronnej wiedzy, charakterystycznej dla wielkiego politologa. Wszystko, co robił w ostatnich latach, co pisał, w co się angażował, to były wielkie rzeczy dla ojczyny" - powiedział.

Jak zaznaczył, śp. prof. Paruch pozostawił po sobie, jako szef zespołu ds. reformowania szkolnictwa wyższego i nauki wielki dorobek. "On miał wizję tego i był w stanie wydyskutować ją z wieloma profesorami z całej Polski. Ten dorobek daje nam dziś podstawę do dalszego reformowania szkolnictwa wyższego i nauki czym" - podkreślił Czarnek.

Dodał, że wielka strata, ale też wielki dorobek, który będzie służył Polsce.

Prof. Waldemar Paruch urodził się w Lublinie. Był naukowcem, działaczem społecznym, inicjatorem powołania i byłym szefem rządowego Centrum Analiz Strategicznych oraz historykiem związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Miał 57 lat.