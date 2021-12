Czarnek o publikacji "Liberation": mnie ta afera w ogóle nie dziwi

Mnie ta afera w ogóle nie dziwi - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek, komentując doniesienia "Liberation" ws. nieprawidłowości, których mieli się dopuścić m.in. politycy EPL i sędziowie TSUE. To są ludzie, których można określić jako ludzi, "którzy żyją prawem skorumpowanym" - ocenił.

Podczas piątkowej rozmowy na antenie Programu 1 Polskiego Radia Czarnek odnosił się do efektów dziennikarskiego śledztwa opublikowanych przez francuski dziennik "Liberation". Dziennik w serii artykułów napisał o handlu wpływami i innych nieuczciwych praktykach, których mieli dopuszczać się sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), urzędnicy Komisji Europejskiej (KE) oraz politycy Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

"Żyjemy w Europie postprawdy i postprawa, żyjemy w Europie, w której praworządność jest traktowana jak, przepraszam serdecznie, szmata, praworządnością jak szmatą wyciera się wszystkie niepraworządne, niezgodne z prawem działania i Komisji Europejskiej, i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - ocenił szef MEiN. Podał przykłady decyzji TSUE, które - jego zdaniem - są skandaliczne - w sprawie kopalni Turów czy polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jak podkreślał Czarnek, "to są ludzie, których można określić jako ludzi, którzy żyją prawem skorumpowanym". "Corruptio legis - tak byśmy to nazwali. Coś, co kompletnie nie ma nic wspólnego z prawem jako takim i praworządnością, więc mnie ta afera w ogóle nie dziwi, a jeśli ona dotyczy partii, na której czele do niedawna stał niejaki Donald Tusk, to czy państwo się dziwicie" - dodał i później poprawił się, że Tusk nadal stoi na czele EPL.

Francuska gazeta oskarżyła o korupcję i handel wpływami między innymi przewodniczącego TSUE sędziego Koena Lenaertsa oraz ważnych unijnych urzędników związanych z EPL.

Według gazety, w latach 2010-2018 politycy partii uczestniczyli w spotkaniach, które były nielegalnie finansowane z publicznych funduszy.

W takich spotkaniach brali udział m.in. były szef KE Jean-Claude Juncker, były wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen czy Johannes Hahn, obecny komisarz UE ds. budżetu i bliski współpracownik przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Według dziennika, pod wpływem lobbystów ma znajdować się również obecny szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Do lobbowania i "urabiania" polityków unijnych miało dochodzić m.in. we francuskim zamku Chambord, słynącym z polowań organizowanych przez polityków i biznesmenów. "Liberation" ujawnia również, że KE oraz władze kilku państw naciskały na Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, aby nie prowadził śledztwa w tej sprawie. Ważne stanowiska w tym urzędzie objęły niedawno osoby związane z EPL.