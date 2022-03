Czarnek o Radzie ds. Edukacji Uchodźców: Warto, by osoby doświadczone podpowiedziały, co należy robić

Warto by osoby doświadczone, a jednocześnie mające praktykę na co dzień w edukacji, podpowiadały, co należy robić, gdy coraz więcej dzieci ukraińskich trafia do polskich szkół – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek o Radzie ds. Edukacji Uchodźców.

"To jest około 20 osób, wśród nich byli ministrowie edukacji, wiceministrowie edukacji, członkowie (sejmowej) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, samorządowcy, ale też dyrektorzy szkół z różnych części Polski, żebyśmy wymieniali swoje doświadczenia, uwagi, bo wszyscy się uczymy nowej rzeczywistości, bo to jest nowa rzeczywistość dla wszystkich" - odpowiedział Czarnek.

"Dlatego dobrze jest, aby osoby doświadczone, a jednocześnie mające praktykę na co dzień w edukacji, podpowiadały, co należy robić, żeby ten kryzys uchodźczy, a zaraz za tym kryzysem również coraz więcej dzieci ukraińskich w polskich szkołach, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało z korzyścią dla tych dzieci, ale bez uszczerbku dla dzieci polskich" - dodał minister edukacji i nauki.

Utworzenie Rady ds. Edukacji Uchodźców szef MEiN zapowiedział w ubiegłym tygodniu. Rada ma być ciałem opiniodawczo-doradczym. Jej pierwsze posiedzenie zaplanowano na czwartek rano.

W ubiegłym tygodniu Czarnek poinformował, że w skład Rady ds. Edukacji Uchodźców wejdą m.in. byli szefowie resortu edukacji: Anna Zalewska, Ryszard Legutko i Michał Seweryński, była wiceminister Teresa Wargocka, przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka, a także prezydenci miast takich, jak Stalowa Wola, Chełm czy Zamość oraz kuratorzy. Podał, ze Rada będzie spotykać się raz w tygodniu w trybie zdalnym.

W czwartek Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, na przejściach granicznych polsko-ukraińskich odprawiono 1,95 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski. Także w czwartek szef MEiN podał, że po inwazji rosyjskiej na Ukrainę do polskich szkół trafiło 65 tys. ukraińskich dzieci.