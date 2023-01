Czarnek o relacjach polsko-izraelskich: jest niezwykle ważne, jak mówi się o historii

Niezwykle ważne jest, jak mówi się o historii, jak się ją pokazuje — powiedział w czwartek w Toruniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, odnosząc się do relacji polsko-izraelskich. W jego ocenie obok faktów są emocje i one są niezwykle istotne w kształtowaniu wspólnych relacji obu państw.

Szef resortu edukacji i nauki uczestniczy w Toruniu w spotkaniu z ambasadorem Izraela w Polsce Yacovem Livne w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Czarnek zwrócił uwagę, że wizyta ambasadora w Toruniu odbywa się w szczególnej uczelni, sąsiadującej z Parkiem Pamięci Narodowej w Toruniu, miejscem upamiętniającym Polaków, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów. Inicjatorami powstania AKSiM, jak i parku pamięci byli ojcowie redemptoryści.

Czarnek wskazał, że w Polsce przez wieki wspólnie żyli Polacy i ich żydowscy bracia. "Aż 2/3 narodu żydowskiego przez całe wieki mieszkało na tych, polskich ziemiach. To nie był przypadek. To tu znajdowali oni największą i najlepszą przestrzeń wolności - również wolności religijnej, której nie było w świecie Zachodu" - ocenił minister edukacji i nauki.

Podkreślił, że podczas rozmowy z ambasadorem Izraela, która poprzedziła spotkanie w AKSiM wybrzmiewało stwierdzenie, iż "historia jest historią i jej się nie zmieni".

"Wydarzenia z historii są takie, jakie były i nikt nie jest w stanie ich zmienić. Natomiast może być różna narracja o tych wydarzeniach, różna interpretacja zdarzeń i jest różne spojrzenie na te same fakty, w zależności od tego, z której strony na to patrzymy. To jest niezwykle ważne - jak tę historię podawać, jak o niej mówić i co w niej uwypuklać. Obok faktów są również emocje i one są niezwykle ważne w kształtowaniu naszych wspólnych relacji" - wskazał Czarnek.