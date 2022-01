Czarnek o zmianach w systemie edukacji: więcej nauczyciela dla ucznia, mniej dla biurokracji

Więcej nauczyciela dla ucznia, mniej dla biurokracji w ramach tych samych 40 godzin po to, żeby wrócić do systemu, w którym to szkoła będzie uczyć, a nie korepetytorzy - mówił w niedzielę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN pytany w niedzielę w TVP Info o to, jakie zmiany czekają w nowym roku system edukacji zaznaczył, że chce przede wszystkim większej dostępności nauczyciela dla ucznia. "Nauczyciel nie dla papierologii, nie dla biurokracji, tylko dla ucznia" - mówił.

Dodał, że większa dostępność będzie zasługą dyżurów nauczycielskich, podczas których uczeń będzie się mógł do niego zgłosić. Na takie spotkanie będzie także mógł przyjść rodzic ucznia "z prośbą o wskazanie, co trzeba zrobić, żeby uczeń mógł podciągnąć się z danego przedmiotu. "Uczeń będzie mógł po prostu zgłosić się do nauczyciela i poprosić o pomoc w odrobieniu pracy domowej" - zapewnił Czarnek.

"Problem polega na tym, że przyzwyczailiśmy się już, że od dwudziestu mniej więcej lat mamy nieustanne korepetycje. Jeszcze w latach 90. zdawaliśmy matury i dostawaliśmy się na studia bez korepetycji. Korepetycje towarzyszyły naukom ścisłym (...), tymczasem teraz jest praktyką stałą pobieranie korepetycji" - mówił minister. "Miliony złotych każdego roku z kieszeni rodziców były dodatkowo płacone dla nauczycieli w ramach korepetycji" - ocenił.

Dodał, że "to z kolei spowodowało patologiczny system egzaminów czy to gimnazjalnych, czy maturalnych, gdzie przez długi czas liczył się klucz i ten klucz był znany tym, którzy udzielali korepetycji". "To samo w sobie było patologią nie z tej ziemi. My to wszystko zmieniamy" - zapowiedział szef MEiN.

Odnosząc się do nowego przedmiotu "historia i teraźniejszość" Czarnek powiedział, że będzie to "zmiana epokowa", dlatego że "przez wiele lat polska młodzież nie była uczona historii najnowszej z drugiej połowy XX wieku".

"II wojny światowej, drugiej połowy XX w. i początku XXI w. uczyli się wyłącznie ci, którzy wybierali na maturze historię, a jest ich zdecydowana mniejszość. My wprowadzamy +historię i teraźniejszość+ jako przedmiot, który będzie obejmował także część wiedzy o społeczeństwie i to w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej, czyli w tym czasie kiedy wszyscy będą się tej historii uczyć" - zaznaczył minister.

Odnosząc się do krytycznych opinii o planowanych zmianach powiedział, że nie dziwi się, "że ludzie przyzwyczajeni do tej pory do możliwości manipulowania młodzieżą bez żadnych przeszkód, martwią się, że jednak będzie podawana prawda, i to w podręcznikach, w szkołach, we wszystkich typach szkół".

Do 17 stycznia potrwają konsultacje publiczne projektów rozporządzeń ministra edukacji i nauki dotyczące nowego przedmiotu historia i teraźniejszość i zmiany w podstawie programowej historii oraz wiedzy o społeczeństwie (zakres rozszerzony). Jak poinformowało MEiN, celem zmian jest wzmocnienie komponentu historii najnowszej w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych w połączeniu z treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązkowego, chronologicznego i pełnego kursu historii dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Szef MEiN wskazywał wcześniej, że uczniowie dzięki nowemu przedmiotowi poznają m.in. fakty dotyczące żołnierzy wyklętych, dążenia niepodległościowe, historię stanu wojennego, a także - jak mówił minister - "okoliczności Okrągłego Stołu '89, także zdrady częściowej, która temu towarzyszyła, postkomunizmu lat 90., który zatrzymał rozwój naszego kraju, bo to trzeba wszystko wyjaśnić, takie są okoliczności naszego dochodzenia do wolności, niepodległości i czasów dzisiejszych".