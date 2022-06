Czarnek: Ocena merytoryczna podręcznika do historii i teraźniejszości jest absolutnie pozytywna

Ocena merytoryczna podręcznika do historii i teraźniejszości jest absolutnie pozytywna. Zostaje tylko ocena językowa – powiedział we wtorek w Warszawie szef MEiN Przemysław Czarnek. Dodał, że podręcznik jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania.

Rano w Warszawie szef MEiN Przemysław Czarnek zainaugurował konferencję dla nauczycieli na temat przedmiotu historia i teraźniejszość.

Czarnek zaznaczył, że "tylko jeden wniosek wpłynął do MEiN i tylko jeden podręcznik jest przedmiotem procedury dopuszczenia go do używania w nowym roku szkolnym od 1 września."

"Żadne inne wydawnictwo poza Białym Krukiem nie złożyło wniosku do MEiN" - dodał.

Szef MEiN mówił, że podręcznik do nowego przedmiotu jest autorstwa wybitnego historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego. Czarnek powiedział, że zobaczył ten podręcznik po raz pierwszy w poniedziałek, w "testowej wersji."

"Jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania go jako podręcznika oficjalnego, dopuszczonego przez MEiN. Zostaje tylko ocena językowa i jestem przekonany, bo ocena merytoryczna - mogę to już powiedzieć - jest absolutnie pozytywna, że będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć najnowszej historii nowe, młode pokolenia Polaków" - przekonywał.