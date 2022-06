Czarnek: polska wieś jest jedną z najpiękniejszych w Europie

Polska wieś jest jedną z najpiękniejszych w Europie – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podczas podsumowania III ogólnopolskiego konkursu dla dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

We wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podsumował III ogólnopolski konkurs dla dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

Szef resortu edukacji zwrócił uwagę na poprawę bezpieczeństwa na polskich wsiach. "Od 1993 r. w związku z działalnością prewencyjną KRUS-u liczba wypadków spadła o 80 procent. To jest wielki sukces" - ocenił.

Dodał, że wierzy, że działalność edukacyjna, przenikanie do świadomości najmłodszych pokoleń pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo w rolnictwie.

Na zakończenie minister Czarnek pogratulował talentu wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie.

Głos zabrała również prezeska KRUS Aleksandra Hadzik, która wymieniła inne konkursy dotyczące bezpieczeństwa na wsi, kierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Jak zaznaczyła, sztandarowym konkursem dla rolników jest "Bezpieczne gospodarstwo rolne". W nadchodzącej jego edycji weźmie udział ponad 900 osób.

"Bardzo dziękuję wam za wzięcie udziału w tym konkursie, za to, że przyjechaliście do Warszawy, żeby się z nami spotkać. Gratuluję wam pomysłów, idei, dobranych odpowiednio słów. Mam nadzieję również, że te nagrody sprawią wam przyjemność" - zwróciła się do dzieci.

Po części oficjalnej młodzi uczestnicy konkursu przeczytali swoje rymowanki, po czym minister Przemysław Czarnek wręczył im nagrody.

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym adresowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Konkurs prowadzony jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach oddziaływania na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.