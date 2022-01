Czarnek: powrót Tuska nie wniósł żadnych nowości i pomysłów

Powrót Donalda Tuska nie wniósł żadnych nowości i pomysłów do polskiej polityki. Po co Tusk wrócił? Z kim pracował przez lata i czy nie są to przypadkiem ludzie, na których ciążą dziś olbrzymie zarzuty dużych afer korupcyjnych? - pytał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Czarnek został zapytany w niedzielę wieczorem w TVP Info, co - jego zdaniem - wniósł powrót w zeszłym roku do polskiej polityki Donalda Tuska. "Chciałbym zaproponować pewną refleksję nad tym, co zrobił Tusk w połowie zeszłego roku" - odpowiedział minister.

"Przecież mamy do czynienia z człowiekiem, który w polityce jest od 30 lat, który ma na koncie ogromne osiągnięcia polityczne - był premierem najdłużej sprawującym władzę, zdaje się blisko siedem lat, był przewodniczącym Rady Europejskiej, czyli tak zwanym prezydentem UE, szefem największej partii w UE jest nadal" - wskazał Czarnek.

Jak zaznaczył, mimo to Tusk "wraca nagle do polskiej polityki, nie jako parlamentarzysta, tylko zupełnie z boku, poza parlamentem, nie wnosząc do niej żadnych, ale to kompletnie żadnych nowości, nie wnosząc żadnych pomysłów, jak ma Polska wyglądać w przyszłości".

"Jedyny jego pomysł, to są haniebne hasła, chociażby pod adresem Prezydenta RP, bądź takie wpisy w mediach społecznościowych, które bardziej charakteryzują zgorzkniałego starca, który dawno wyszedł z polityki i źle się z tym czuje, aniżeli polityka, który miałby przewodzić" - podkreślił Czarnek.

"Pytanie moje, na które nie odpowiem, żeby zaraz jakiś Giertych, albo inny nie pozywał mnie do sądu w imieniu Tuska, pytanie: po co Tusk wrócił?" - mówił. "W normalnych warunkach człowiek z taką przeszłością polityczną dziś jeździłby po uniwersytetach światowych, prowadziłby wykłady na temat działalności UE, jadał znakomite kolacje i cieszył się życiem. A on wrócił po coś" - zauważył Czarnek.

"Odpowiedzcie sobie państwo na pytanie, po co wrócił Tusk, kto należy do jego najbliższego otoczenia przyjaciół, z kim pracował przez lata i czy nie są to przypadkiem ludzie, na których dziś ciążą olbrzymie zarzuty, kilkunastokrotne zarzuty dużych afer korupcyjnych, i czy z tym nie ma coś wspólnego powrót Tuska do polskiej polityki" - powiedział minister.

"Ja tej odpowiedzi nie udzielam" - zastrzegł. "Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to normalne nie jest" - ocenił Czarnek.