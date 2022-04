Czarnek: przytłaczająca większość ukraińskiej młodzieży pozostaje w zdalnym systemie maturalnym

Przytłaczająca większość ukraińskiej młodzieży będzie korzystała z egzaminu maturalnego ukraińskiego, bo pozostaje w systemie zdalnym – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, odnosząc się do liczby uczniów z Ukrainy, którzy będą zdawać maturę w Polsce.

Minister potwierdził na antenie Radia Lublin, że 47 uczniów z Ukrainy planuje podejście do egzaminu maturalnego w Polsce, a prawie 7 tys. uczniów chce zdawać egzamin ósmoklasisty. Dodał, że te liczby odnoszą się wyłącznie do uczniów z obywatelstwem ukraińskim, którzy rozpoczęli naukę w polskich szkołach po wybuchu wojny na Ukrainie, tj. po 24 lutego br.

Czarnek zapytany też został o to, jak uczniowie ukraińscy mają napisać egzamin odnoszący się do zakresu nauczania w polskim systemie i w związku z tym, jakie udogodnienia dla nich przygotowano.

"Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my umożliwiamy przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, jak i maturalnego. Przytłaczająca większość ukraińskiej młodzieży będzie korzystała z egzaminu maturalnego ukraińskiego, bo przytłaczająca większość jest w systemie zdalnym maturalnym. I tu też jesteśmy w ścisłej współpracy z państwem ukraińskim" - zapewnił Czarnek.

"Niewielka część ok. 50 osób, która chce zdawać maturę polską - zapewne są to osoby, zaznajomione z polską literaturą, ale też po prostu władają językiem polskim" - ocenił minister.

Przypomniał, że również dla nich przygotowano udogodnienia polegające na tym, że polecenia i odpowiedzi w przypadku matematyki mogą być w języku ukraińskim. Czas trwania egzaminu z języka polskiego został wydłużony.

Odnosząc się na antenie Radia Lublin do egzaminu ósmoklasisty, podkreślił, że warunkiem zakończenia szkoły podstawowej jest wyłącznie przystąpienie do niego.

"Więc pewnie jakaś część z tych 7 tys. dzieci właśnie na to patrzy, ale też spodziewam się, że są to w dużej części osoby, które przynajmniej rozumieją język polski. Bo znów przytłaczająca większość dzieci pozostaje w systemie zdalnym ukraińskim i promuje się do następnych klas zgodnie z systemem ukraińskim" - zaznaczył minister Czarnek.