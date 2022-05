Czarnek: Radecznica jest ważnym miejscem na mapie walk o niepodległość Polski

W Radecznicy nie było pokolenia, które by od momentu objawień Świętego Antoniego nie wznosiło tu modlitw za Polskę i dlatego to miejsce jest szczególnie ważne na mapie walk o niepodległość – powiedział w niedzielę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Radecznica jest takim miejscem, do którego z chęcią wielokrotnie przyjeżdżam. Jak wejdzie się na wzgórze klasztorne i rozejrzy się dookoła, to widzimy przepiękne miejsce na świecie ze wspaniałymi ludźmi" - podkreślił szef resortu podczas niedzielnych uroczystości z okazji nadania imienia Św. Antoniego z Padwy Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy (woj. lubelskie).

"Nie było tu pokolenia, które by od momentu objawień Świętego Antoniego w Radecznicy nie wznosiło modlitw za Polskę i dlatego to miejsce jest szczególnie ważne na mapie naszych starań i walk o niepodległość" - stwierdził Czarnek.

Pogratulował wyboru patrona nauczycielom, rodzicom i dzieciom i dodał, że "jest przekonany, że ze Świętym Antonim odnajdzie się w społeczności szkolnej wielu wybitnych Polaków, którzy będą naszą ojczyznę w przyszłości prowadzić ku samym sukcesom".

Dyrektor szkoły Ewa Maj zaznaczyła, że data ósmy maja na stałe zapisze się w historii placówki. "Ten dzień na zawsze zostanie w naszych sercach, ponieważ Święty Antoni Padewski jest mocno związany z regionem i społecznością. Według dawnych przekazów, objawił się on w Radecznicy w 1664 roku. Mamy do niego emocjonalny stosunek, co zadecydowało, że został on patronem naszej szkoły. Mam nadzieję, że będzie naszym przewodnikiem i wsparciem" - podkreśliła.

Podczas uroczystości poświęcony został sztandar szkoły, a następnie oficjalnie otwarto obiekty sportowe - boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne z czterotorową skocznią w dal.

Zdaniem wójta gminy Mariana Szupera nowo wybudowane obiekty sportowe wpłyną korzystnie na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży. "Jestem głęboko przekonany, że umiejętne poprowadzenie naszych młodych ludzi pozwoli na rozwój ich talentów. Może nam się urodzi kolejna Agnieszka Radwańska, Iga Świątek czy Wojciech Fibak i za chwilę o nich usłyszymy" - powiedział. Dodał, że "wszystkie obiekty sportowe są otwarte nie tylko dla uczniów szkoły, ale również dla mieszkańców". "Nie jesteśmy zamożną gminą, ale cieszymy się, że ta infrastruktura sportowa przy naszych szkołach z roku na rok się poprawia" - podsumował.

Obiekty sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy zostały wybudowane w ramach programu Ministerstwa Sportu "Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Radecznica". Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 469,00 zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy uczy się 120 uczniów i pracuje 24 nauczycieli. W ramach placówki funkcjonuje też oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 19 dzieci.