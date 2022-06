Czarnek: ruszyły konsultacje społeczne projektu edukacja.gov.pl

Ruszyły konsultacje społeczne projektu edukacja.gov.pl. Jego celem jest stworzenie portalu i indywidualnego konta dla każdego ucznia i absolwenta na wzór m.obywatel bądź pacjent.gov.pl. Ma on polepszyć dostęp obywateli do swoich dokumentów związanych z wykształceniem - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

W czasie czwartkowej konferencji prasowej szef MEiN poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowego projektu edukacja.gov.pl.

Podkreślił, że wszystkie szkoły w Polsce są przyłączone do szybkiego internetu, w tym w ponad 90 proc. do internetu szerokopasmowego. "Jest to niespotykane np. w Niemczech czy we Włoszech" - dodał minister Czarnek.

Jak zaznaczył, mamy inwestycje w nowoczesny sprzęt w każdej szkole, czego przykładem są Laboratoria Przyszłości, które są we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. "Oprócz tego miliardowe inwestycje jeszcze w ramach środków covidowych w nowoczesny sprzęt, komputery i rozmaite urządzenia cyfrowe. To wszystko powoduje, że informatyzacja w polskiej szkole jest rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, często wyższym niż w niektórych krajach Europy Zachodniej" - podkreslił Czarnek.

"Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach, które skupiały się wokół systemu Informacji Oświatowej i Krajowego Systemu Danych Oświatowych chcemy stworzyć portal edukacja.gov.pl i indywidualne konto dla każdego ucznia i absolwenta, coś na wzór m.obywatel bądź pacjent.gov.pl - powiedział szef MEiN.

Podkreślił, że "jest to kolejny krok w kierunku unowocześnieniu polskiej szkoły i lepszego dostępu wszystkich obywateli do swoich dokumentów związanych z wykształceniem".

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska powiedziała, że do konsultacji zaproszone są wszystkie gremia nauczycieli, uczniów, rodziców, absolwentów, uczuleni wyższych, jak też przedsiębiorcy, którzy już dostarczają pewne rozwiązania edukacyjne dla szkół.

Zaznaczyła, że konsultacje "potrwają tyle, ile będzie potrzeba". "Projekt budujemy modułowo, więc każdy moduł będzie konsultowany z użytkownikami, tak jak tworzy się nowoczesne oprogramowanie" - wyjaśniła Orłowska.

"Indywidualne konto mam być także furtką do pewnych usług, które zostaną wskazane w czasie konsultacji i które będą sukcesywnie wdrażane na portalu edukacji.gov.pl" - dodała.

Poinformowała, że "pierwszych rozwiązań możemy spodziewać się na przełomie roku".