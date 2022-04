Czarnek: Sieć Politechniczna Via Carpatia może zaoferować najwyższe usługi edukacyjne

Sieć Politechniczna Via Carpatia, stworzona przez trzy politechniki, które same mają wielki potencjał, może zaoferować najwyższe usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN uczestniczył w poniedziałek w uroczystym podpisaniu porozumienia Politechniczna Sieć Via Carpatia przez rektorów Politechnik: Lubelskiej, Białostockiej, Rzeszowskiej.

"Via Carpatia właśnie po to została wymyślona przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego współpracowników i wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej powstawania, żeby łączyć, żeby łączyć ścianę wschodnią Polski, ale też żeby łączyć południe z północą Europy, północ z południem Europy" - powiedział minister edukacji i nauki podczas uroczystości.

"I to, co jest dzisiaj pomysłem trzech naszych wspaniałych rektorów politechnik Polski Wschodniej, to jest wykorzystanie tego potencjału, jaki niesie z sobą również Via Carpatia i wokół Via Carpatia stworzenie Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - wskazał Czarnek.

Według niego to szansa na bliską współpracę tych trzech politechnik. "Ale nie tylko, bo to jest również otwarcie się tym pomysłem również na uczelnie techniczne z południa Europy, idąc przez Słowację na dół, Węgry, aż po Grecję, i wiemy, że zainteresowanie tym jest bardzo duże" - dodał.

"Nam zależy bardzo na tym, żeby współpraca między polskimi uczelniami wyższymi, łączenie potencjałów, o których mówił pan rektor, było faktem i to się dzisiaj dzieje" - zaznaczył szef MEiN. Poinformował, że procedowany jest wniosek politechnik Lubelskiej, Białostockiej, Rzeszowskiej o przekazanie 3 mln zł na naukę, 3,5 mln zł na dydaktykę i 3,5 mln zł na komercjalizację rocznie przez trzy lata po to, by - jak mówił - ta współpraca się urzeczywistniła.

Jak mówił, wykorzystanie potencjału, jaki niesie z sobą Via Carpatia, nie tylko jako szlak komunikacyjny, ale przede wszystkim jako płaszczyzna współpracy w ramach Polski Wschodniej, jest godne nie tylko uwagi, ale także wszelkich nagród. Wskazał, że jest to również "mocny przekaz dla młodzieży z trzech regionów: woj. podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, że warto tu zostawać, tu kontynuować swoją naukę na studiach wyższych technicznych, bo te trzy politechniki, nie dość, że każda z osobna mają wielki potencjał, to łącząc się w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia, są w stanie zaoferować najwyższe usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego".