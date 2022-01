Czarnek: spotkanie z prezydentem w sprawie zmian w Prawie oświatowym w przyszłym tygodniu

W przyszłym tygodniu będę rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o zmianach w ustawie Prawo oświatowe – poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN podczas wydarzenia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie był pytany przez dziennikarzy, czy rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o wzmacniającej rolę kuratorów oświaty nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

Minister poinformował, że na ten temat będzie rozmawiał z prezydentem w przyszłym tygodniu. "Oczywiście projekt ustawy panu prezydentowi na początku prac legislacyjnych, parę miesięcy temu, przedkładałem, on się niewiele różni od tego, co zostało uchwalone" - powiedział Czarnek.

"Dyskutowaliśmy długo na ten temat i była akceptacja dla prac w tym kierunku" - dodał.

Czarnek zaznaczył, że kształt uchwalonej ustawy jest nieco inny od tego, który był na samym początku, więc prezydent może mieć pytania dotyczące szczegółów.

Minister, pytany z kolei o spotkanie posłanek KO z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą, podkreślił, że to "demokratyczne państwo".

"Pan prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, pierwsza dama jest nauczycielką, to pani profesor z liceum w Krakowie, nauczycielka języka niemieckiego, doskonale zna realia szkoły, cieszę się bardzo, że konsultuje to ze wszystkimi stronami, to jest demokratyczne państwo" - podkreślił Czarnek.

O spotkanie z małżonką prezydenta zwróciły się w środę posłanki KO Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. W liście do pierwszej damy poprosiły też, "aby porozmawiała ze swoim mężem, panem prezydentem Andrzejem Dudą o przepisach tak zwanego lex Czarnek".

Już po konferencji Katarzyna Lubnauer poinformowała na Twitterze, że Agata Kornhauser-Duda spotka się z posłankami KO 24 stycznia o godz. 12.00.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe - zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą zajmuje się Senat.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.