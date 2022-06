Czarnek: To był dobry rok szkolny, ale pełen wyzwań

To był dobry rok szkolny, pełen wyzwań, ale dużo lepszy, niż poprzedni - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek na ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego, które odbyło się w czwartek w liceum w Siedlcach (Mazowieckie).

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego w I Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach (Mazowieckie).

"To był dobry rok, pełen wyzwań, ale dużo lepszy, niż poprzedni. Poprzedni rok szkolny kończyliśmy w czerwcu, już tu na miejscu, w systemie stacjonarnym, ale po długim czasie nauki zdalnej, braku wspólnoty" powiedział Czarnek. Ocenił, że czas pandemii był bardzo trudny.

Wspominając mijający rok szkolny podkreślił, że dzieci powróciły do szkół 1 września ub. r. i pozostały w trybie stacjonarnym jedynie z kilkutygodniową przerwą około ferii zimowych.

"Człowiek dopiero wtedy, kiedy traci możliwość normalnego funkcjonowania wie, co to znaczy nie mieć możliwości przychodzenia do szkoły i pobierania normalnych nauk od swoich nauczycieli" - dodał szef MEiN.

Czarnek przypomniał, że od 1 września 2021 r. intensywnie przystąpiono do odrabiania zaległości, które spowodowała nauka zdalna. Wyraził wdzięczność wobec wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli, że skorzystali z oferty resortu w postaci dodatkowych zajęć wspomagających.

"W ponad 90 proc. szkół za blisko 200 mln zł te zajęcia wspomagające do końca grudnia poprzedniego roku kalendarzowego były przeprowadzone i niewątpliwie pozwoliły na nadrobienie choćby części zaległości wynikających z nauki zdalnej" - ocenił minister.