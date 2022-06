Czarnek: To był dobry rok szkolny, ale pełen wyzwań (aktualizacja)

To był dobry rok szkolny, pełen wyzwań, ale dużo lepszy niż poprzedni – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek na ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego, które odbyło się w czwartek w liceum w Siedlcach (Mazowieckie). Zapowiedział też zbliżające się inicjatywy resortu.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wraz z m.in. mazowieckim kuratorem oświaty Aurelią Michałowską i parlamentarzystami- Teresą Wargocką i Krzysztofem Tchórzewskim wzięli udział w ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego w I Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach (Mazowieckie). Jest to szkoła publiczna prowadzona przez diecezję siedlecką.

"To był dobry rok, pełen wyzwań, ale dużo lepszy niż poprzedni. Poprzedni rok szkolny kończyliśmy w czerwcu, już tu na miejscu, w systemie stacjonarnym, ale po długim czasie nauki zdalnej, braku wspólnoty" - powiedział Czarnek. Ocenił, że czas pandemii był bardzo trudny.

Wspominając mijający rok szkolny, podkreślił, że dzieci powróciły do szkół 1 września ub.r. i pozostały w trybie stacjonarnym jedynie z kilkutygodniową przerwą około ferii zimowych.

"Człowiek dopiero wtedy, kiedy traci możliwość normalnego funkcjonowania, wie, co to znaczy nie mieć możliwości przychodzenia do szkoły i pobierania normalnych nauk od swoich nauczycieli" - dodał szef MEiN.

Czarnek przypomniał, że od 1 września 2021 r. intensywnie przystąpiono do odrabiania zaległości, które spowodowała nauka zdalna. Wyraził wdzięczność wobec wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli, że skorzystali z oferty resortu w postaci dodatkowych zajęć wspomagających.

"W ponad 90 proc. szkół za blisko 200 mln zł te zajęcia wspomagające do końca grudnia poprzedniego roku kalendarzowego były przeprowadzone i niewątpliwie pozwoliły na nadrobienie choćby części zaległości wynikających z nauki zdalnej" - ocenił minister.

Szef MEiN powiedział, że w mijającym roku szkolnym przyszły kolejne wyzwania, w tym wojna w Ukrainie. Czarnek podał, że w 160 tys. uczniów z Ukrainy jest w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i ok. 40 tys. w przedszkolach.

"To są dzieci i młodzież przyjęte z otwartym sercem przez nauczycieli, dyrektorów, ale nade wszystko przez młodzież również tego liceum katolickiego i wszystkich szkół tutaj, w Siedlcach, w woj. mazowieckim i w całej Polsce. Za to wszystko bardzo serdecznie wam dziękujemy - my jak rząd RP, parlamentarzyści i wszyscy dorośli" - mówił. Dodał, że młodzież szkolna zdała egzamin z empatii i z otwartości na potrzeby tych, którzy uciekają przed dramatem wojny.

Szef resortu edukacji zapewnił, że system jest przygotowany na kolejny rok szkolny. "Mamy przed sobą różne scenariusze, ale na wszystkie jesteśmy gotowi, również finansowo" - podkreślił.

Czarnek dodał, że niebawem ogłosi wspólnie z UNICEF-em wspólny program w postaci organizowania półkolonii dla dzieci.

Według szefa MEiN trwający rok był rokiem wielkich inwestycji. "Tylko w ostatnich tygodniach 3,2 mld pozyskali samorządowcy ze środków rządowych na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Podliczając to razem ze środkami z poprzedniego roku kalendarzowego z jesieni - to jest ponad 5 mld zł w infrastrukturę edukacyjną" - wskazał. Ocenił, że to daje możliwość zwiększenia potencjału i unowocześnienia polskich szkół.

Minister przypomniał też m.in. o programie Poznaj Polskę, w którego ramach setki tysięcy dzieci mogły wyjechać na wycieczki.

Mówił też o nowych przepisach, które będą umożliwiały 15 lipca ruszyć z nowym programem wsparcia inwestycyjnego dla szkół niesamorządowych prowadzonych przez stowarzyszenia i podmioty katolickie, których - jak podkreślił - jest w Polsce niemało. "Wiem o potrzebach również w tej szkoły katolickiej i o planach inwestycyjnych. Zapraszam księdza dyrektora do tego, żeby złożyć wniosek do 15 lipca, który będzie rzetelnie rozpatrywany" - zapewnił.

Czarnek odczytał również list premiera Mateusza Morawieckiego do społeczności szkolnej. Prezes Rady Ministrów pogratulował w nim nauczycielom i uczniom "wielkiego i owocnego wysiłku".

"Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania dla pracy nauczycieli, pedagogów i pracowników systemu edukacji oraz wysiłku uczniów. Życzę państwu sukcesów, wielkiej satysfakcji i radości z pracy. Uczniom zaś życzę entuzjazmu, motywacji i wiary w wasze nieograniczone możliwości i dobrych wakacji" - napisał premier.

Kończący się w piątek rok szkolny 2021/2022 był drugim rokiem funkcjonowania polskiej edukacji w pandemii COVID-19. Część uczniów przez pewien czas musiała uczyć się zdalnie. Po 24 lutego, po ataku Rosji na Ukrainę, w polskich szkołach i przedszkolach pojawili się uczniowie uchodźcy.