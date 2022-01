Czarnek: trzeba zadbać o to, żeby dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym miały znakomitą opiekę

Trzeba zadbać o to, żeby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego miały znakomitą opiekę – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podczas konferencji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.

Podczas poniedziałkowej konferencji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zainaugurował pilotażowy projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie".

Powiedział, że około 70 proc. dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Polsce uczęszcza do szkół ogólnodostępnych. "I to nie jest decyzja nasza, to jest decyzja rodziców. Rodzice mają takie prawo od wielu lat" - powiedział szef MEiN. Dodał, że "nikt tego prawa rodzicom zabierać nie zamierza".

Minister wyjaśnił, że efektem decyzji rodziców jest obserwowany odpływ dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych do szkół ogólnodostępnych.

"Trzeba zadbać o to, żeby one tam miały przynajmniej częściowo tak znakomitą opiekę, jak tutaj w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie i w tego typu specjalnych ośrodkach w całej Polsce" - powiedział Czarnek.

Stwierdził, że ministerstwo chce promować szkolnictwo specjalne, ale oprócz tego musi wspomagać szkoły ogólnodostępne w tym, żeby uczęszczające do nich dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego "miały pomoc i edukację na najwyższym poziomie, adekwatną do ich uwarunkowań". "Stąd specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej" - dodał Czarnek.

W ramach pilotażowego projektu w całej Polsce powstały 23 specjalistyczne centra, w tym jedno w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.

W lubelskim centrum powołano zespół składający się z ekspertów mających wspierać pedagogów w sześciu ogólnodostępnych placówkach oświatowych w Lublinie: w Przedszkolu nr 32, Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja, Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkole Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów, XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II i w Technikum Mechanicznym w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Do najważniejszych zadań specjalistycznych centrów należą: konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci; wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu; prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w specjalistycznym centrum; działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry szkół i przedszkoli; organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli; wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w ramach utworzonej w centrum wypożyczalni; współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom, np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Na utworzenie centrum w Lublinie miasto otrzymało 944,4 tys. zł. Wartość ogólnopolskiego projektu wynosi 36 mln zł. Dwuletni pilotaż zakończy się w 2023 r.

"Wtedy będziemy wyciągać wnioski z tego pilotażu i podejmować decyzje, w jaki sposób dalej wspomagać dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, znajdujące się w szkołach ogólnodostępnych" - powiedział Czarnek. Dodał, że jeśli pilotaż przyniesie pozytywne efekty, program "Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" będzie kontynuowany.

Minister podkreślił, że "nie mamy żadnego zamiaru likwidowania szkół specjalnych".

"Gdybyśmy mieli takie zamiary, nie przeznaczalibyśmy grubych dziesiątek milionów złotych na odnowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach, a decyzja była podjęta z tygodnia na tydzień" - powiedział Czarnek.

Przypomniał, że w Kozienicach trwa budowa nowego ośrodka, do którego mają zostać przeniesione dzieci uczęszczające do ośrodka mieszczącego się w kilkusetletnim klasztorze "w warunkach nadających się do zwiedzania, ale nie do tego, żeby tam się uczyły dzieci wymagające tak specjalistycznej opieki".

Podczas poniedziałkowej inauguracji specjalistycznego centrum w Lublinie odbył się koncert piosenek bożonarodzeniowych w wykonaniu wychowanków lubelskiego ośrodka. Po występach minister i zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach wręczyli dzieciom upominki.

Następnie Czarnek podziękował nauczycielom za ich pracę. "Praca, jaką państwo wykonujecie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, we wszystkich szkołach specjalnych w całej Polsce jest pracą absolutnie na najwyższym poziomie, nie do przecenienia i godną wyłącznie promowania. To staramy się robić" - powiedział Czarnek.