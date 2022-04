Czarnek: W czwartek rusza nabór do Laboratoriów Przyszłości dla wszystkich szkół niesamorządowych

W czwartek rusza nabór do Laboratoriów Przyszłości dla wszystkich szkół niesamorządowych. Zachęcamy wszystkie organy prowadzące niesamorządowe szkoły do zainteresowania się tym programem i zakupu nowoczesnego sprzętu - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił na czwartkowej konferencji prasowej, że obejmujący dotychczas samorządowe szkoły podstawowe program Laboratoria Przyszłości został rozszerzony.

"Od dłuższego czasu pracowaliśmy nad tym, żeby zmienić przepisy prawa tak, żeby Laboratoria Przyszłości, które cieszą się ogromnym powodzeniem i rzeczywiście stanowią wielką pomoc dydaktyczną we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego, żeby trafiły także do szkół niesamorządowych - także tych ministerialnych, także tych katolickich, także tych prowadzonych przez rozmaite stowarzyszenia, fundacje. I tak oto przepisy prawa zostały zmienione, zmieniony został również program" - poinformował.

Dodał, że w czwartek rusza nabór Laboratoriów Przyszłości na takich samych zasadach, jak dotychczas, dla wszystkich szkół niesamorządowych. "Zachęcamy wszystkie organy prowadzące niesamorządowe szkoły do zainteresowania się tym programem i zakupu nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pracowni technicznych, nowoczesnych studiów nagrań, ale także nowoczesnych drukarek 3D i wszystkich innych pomocy dydaktycznych i informatycznych, które służyć będą edukacji polskich dzieci" - zaapelował Czarnek.

Pełnomocniczka MEiN ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska poinformowała, że w pierwszej edycji programu Laboratorium Przyszłości największą popularnością cieszyły się m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania, gogle VR oraz maszyny do szycia.

Przypomniała, że premier Mateusz Morawiecki, wspólnie z ministrem Czarnkiem, ogłosili plany rozszerzenia programu na szkoły ponadpodstawowe. "Będziemy w niedługim czasie informowali o tym, jaki będzie ten katalog i będziemy pracowali nad tym, aby Rada Ministrów przyjęła kolejne rozporządzenie dotyczące szkół ponadpodstawowych" - zastrzegła Orłowska.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego we wrześniu 2021 r. Program to rządowa inicjatywa, finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, realizująca jeden z postulatów Polskiego Ładu. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymują pieniądze na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

Za otrzymane pieniądze szkoły mogą kupować wyposażenie w postaci m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania audio i wideo czy lutownic z akcesoriami. Mogą wybierać także wyposażenie dodatkowe - od narzędzi do prac ręcznych przez gogle VR po pomoce dydaktyczne.