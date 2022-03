Czarnek: W polskim systemie oświaty jest 140 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy

W polskim systemie oświaty jest 140 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym 95-100 tys. w szkołach podstawowych, a 22-23 tys. w przedszkolach – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podał, że 20 proc. uczniów z Ukrainy jest w oddziałach przygotowawczych.

Szef MEiN pytany był we wtorek podczas briefingu na Dworcu Zachodnim w Warszawie o liczbę dzieci ukraińskich uczęszczających do polskich szkół.

"140 tys. dzieci i młodzieży, z czego 22-23 tys. są to dzieci w przedszkolach, 95 tys. do 100 tys. to są dzieci w szkołach podstawowych. Pozostała niewielka część są to dzieci i młodzież w szkołach ponadpodstawowych" - odpowiedział minister.

Odniósł się też do pytania, jaki pomysł ma resort edukacji i nauki na to, jak pomieścić ukraińskie dzieci w szkołach, gdy braknie w nich miejsc.

"Ministerstwo ma propozycję tworzenia oddziałów przygotowawczych w budynkach, które nie należą dziś do infrastruktury szkolnej, ale też zachęcania uchodźców do przemieszczania się do innych miast" - odpowiedział Czarnek.

Podał, że np. w Puławach władze samorządowe oświadczył, że przyjęły 180 dzieci do swoich szkół i mają możliwość przyjęcia jeszcze 1700.

"Są powierzchnie i potencjał do przyjmowania dzieci ukraińskich, tylko nie wszędzie. Pewnie w Warszawie trzeba będzie w pewnym momencie powiedzieć, że brak miejsc w szkołach. Stąd oddziały przygotowawcze, dlatego oferta spółek Skarbu Państwa, choćby Alior Banku, by te struktury tworzyć poza szkołą" - wskazał.

"Oddziałów przygotowawczych powstaje coraz więcej. Dziś mamy już dzieci w oddziałach przygotowawczych około 20 tys. To już jest spora grupa, to już około 20 proc. wszystkich, które są w szkołach. Jeszcze do niedawna było to kilka procent, teraz jest już 20 proc." - poinformował szef MEiN.

We wtorek rano Straż Graniczna podała, że od 24 lutego po inwazji rosyjskiej na Ukrainę na granicy polsko-ukraińskiej na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono prawie 2,35 mln osób uciekających z Ukrainy.