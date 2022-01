Czarnek: W systemie bazy wypoczynku zgłoszonych jest 130 tys. dzieci i młodzieży

W systemie bazy wypoczynku zgłoszonych jest 4500 wypoczynków, w których będzie uczestniczyło około 130 tys. dzieci i młodzieży – poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że jest zgłoszenia nadal trwają.

W czwartek odbyła się w Warszawie konferencja prasowa dotycząca bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Wzięli w niej udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur.

"Na ten moment w systemie bazy wypoczynku zgłoszonych jest 4500 wypoczynków, w których będzie uczestniczyło około 130 tys. dzieci i młodzieży. To mówię na ten moment, bo ferie mamy tak jak w wielu poprzednich latach - z wyjątkiem poprzedniego roku - w turnusach aż do końca lutego, więc to jest liczba młodzieży na ten moment zgłoszona" - zaznaczył szef MEiN Przemysław Czarnek.

Czarnek ocenił, że to jest "niewiele w tym momencie, nieco ponad 2 proc. dzieci i młodzieży." "Na razie mamy tylko 5 województw, które udają się na wypoczynek. Te zgłoszenia nadal trwają i wygląda na to, że będzie więcej zainteresowanych" - zaznaczył.

Dodał, że ostrożność rodziców i organizatorów wypoczynku jest bardzo widoczna. "Za tę ostrożność bardzo dziękujemy. Od nas samych w pierwszej kolejności zależy, jak spędzimy te ferie zimowe. Od nas samych zależy, jak podejdziemy do wszystkich ograniczeń pandemicznych, które musimy stosować po to, żeby wrócić później do szkoły w trybie stacjonarnym bez żadnych przeszkód zdrowotnych" - podkreślił Czarnek.