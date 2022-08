Czarnek: we wtorek na kierownictwie resortu polecę przygotowanie zespołu ds. edukacji dla bezpieczeństwa

We wtorek na kierownictwie resortu polecę przygotowanie zespołu, który oceniłby realizację edukacji dla bezpieczeństwa, formułował wnioski i podpowiadał rozwiązania - zapowiedział w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym na Twitterze w "pokoju" #MuremZaPolskimMundurem. Twitter Spaces, czyli pokoje na Twitterze to opcja zdalnej, prowadzonej na żywo rozmowy.

Odnosząc się do propozycji jednego z uczestników spotkania, byłego dowódcy wojsk aeromobilnych gen. Dariusza Wrońskiego, by powołać zespół ekspercki, który oceni realizację edukacji dla bezpieczeństwa, szef MEiN przystał na ten pomysł.

"Są głosy, i to poddaję to do przemyślenia, by powołać zespół, może być non profit, przy ministrze. Zespół, który miałby pomagać, wskazywać kierunki, wyciągać wnioski z pierwszych doświadczeń nauki przez młodzież przedmiotu o bezpieczeństwie" - wskazał Wroński

"Ja serdecznie zapraszam do takiego zespołu. Niezwłocznie, we wtorek jak będzie kierownictwo to polecę przygotowanie takiego zespołu, który będzie się zajmował dokładnie tymi kwestiami, o których pan generał przed momentem powiedział. I serdecznie zapraszam pana generała i bardzo bym prosił środowisko, weteranów o wskazanie kandydatur po to, żebyśmy rzeczywiście mogli obserwować i podpowiadać również rozwiązania, które będą nam się nasuwały, będą państwu się nasuwały w wyniku analizy tego, co się dzieje na praktycznym etapie tej poszerzonej o elementy przysposobienia obronnego, edukacji dla bezpieczeństwa" - powiedział minister.

"Doskonały pomysł. Dziękuję za ten pomysł. Serdecznie zapraszam. Powtarzam, we wtorek na kierownictwie ta sprawa będzie podniesiona i będą później następnie decyzje, myślę, że w ciągu ilu tych dwóch tygodni wakacji, które zostały, taki zespół stworzymy i doprowadzimy do pierwszego jego spotkania, czy to w formie stacjonarnej czy stacjonarno-zdalnej" - dodał.