Czarnek: wizyta prezydenta Zełeńskiego świadczy o roli Polski w tej części Europy i świata

Wizyta oficjalna prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego w Warszawie świadczy, że Polska jest postrzegana jako kluczowe państwo dla porządku i bezpieczeństwa w tej części Europy i świata - powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister w programie Radia Maryja zwrócił uwagę, że wizyta prezydenta Zełeńskiego jest kolejnym wielkim wydarzeniem w Polsce od czasu agresji Rosji na Ukrainę. Wymienił m.in. dwie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

"To świadczy, jaką rolę państwo polskie pełni w rozwoju wydarzeń w tej części świata. Jesteśmy postrzegani jako kraj kluczowy dla porządku, bezpieczeństwa w tej części Europy i świata. Jesteśmy krajem, który w najwyższym stopniu, biorąc pod uwagę nasze możliwości, dochody, budżet, pomaga Ukrainie, w największym stopniu na polu dyplomatycznym napomina wszystkie kraje świata Zachodu do tego, żeby Ukrainie pomagać. W naszym żywotnym interesie, wszystkich Polaków jest aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją" - mówił minister.

Czarnek podkreślił, że Rosja brutalnie napadła na Ukrainę, prowadzi tam bestialskie działania, których symbolem jest to co stało się w Buczy, a takie zdarzenia cały czas mają tam miejsce. Zaznaczył, że jeżeli Rosja miałaby wygrać to będziemy mieli Putina wraz z jego zbrodniarzami przy polskiej granicy.

"W naszym interesie jest żeby Ukraina wygrała z Rosją, ale w naszym interesie jest również żeby bezwzględnie domagać się wszystkiego, co jest nam należne i co jest dla nas konieczne - prawdy historycznej. Cieszę się, że dzisiaj to tak wyraźnie zabrzmiało. To brzmi cały czas, są pewne postępy w tym względzie, ale my domagamy się większych postępów. Domagamy się możliwości ekshumowania ofiar ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Chcemy ekshumacji i godnego pochówku naszych przodków, naszych rodaków" - wskazał szef MEiN.

Czarnek podkreślił, że Polska chce relacji z Ukrainą opartych na partnerstwie gospodarczym, również w sprawach rolniczych.

"My, jako największe państwo graniczące bezpośrednio z Rosją, Białorusią i Ukrainą skutki wojny odczuwamy w pierwszej kolejności najmocniej. Przykładem jest sytuacja rolników, sytuacja na rynkach zbóż, zwłaszcza pszenicy i kukurydzy i to co zostało wywołane na rynkach światowych, ale też to co dzieję się na granicy w wyniku kontyngentu bezcłowego, którego nie chce znieść UE. Nie chce nam też jakość specjalnie pomagać w tej kwestii. Cieszę się, że dzisiaj ta sprawa została bardzo mocno poruszona przez premiera Mateusza Morawieckiego. Usłyszeliśmy, że będzie rozwiązanie tego problemu w najbliższych dniach" - mówił Czarnek

Minister zaznaczył też, że Polska w związku z wielką pomocą niesioną Ukrainie chce brać udział w jej odbudowie po zwycięskim zakończeniu wojny z Rosją.