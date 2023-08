Za czasów Donalda Tuska w Strzelcach Krajeńskich jeszcze 10 lat temu ludzie nie pytali, ile będą zarabiać w szkole, w starostwie powiatowym. Pytali, czy w ogóle będą mieli szansę pracować - powiedział minister edukacji Przemysław Czarnek. Za czasów PiS dokonała się rewolucja godnościowa - dodał.

"Tutaj w Strzelcach Krajeńskich i w powiecie strzelecko-drezdeneckim jeszcze 10 lat temu ludzie nie pytali, ile będą zarabiać w szkole, ludzie nie pytali, ile będą zarabiać w starostwie powiatowym, ludzie nie pytali, ile będą zarabiać w urzędzie miasta. Ludzie pytali, czy w ogóle będą mieli szansę pracować. Takie były czasy za Donalda Tuska" - powiedział w piątek minister edukacji Przemysław Czarnek na konferencji w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie).

Jak dodał, za czasów PiS dokonała się rewolucja godnościowa. "Rewolucja godnościowa, która się dokonała na przestrzeni tych 10 lat, to jest zwielokrotnienie budżetów domowych, ale przede wszystkim pewność stałej pracy. I to jest właśnie tutaj w Strzelcach Krajeńskich. I to jest miara sukcesu rewolucji godnościowej Prawa i Sprawiedliwości" - oświadczył Czarnek.

