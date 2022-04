Czarzasty: chcemy, by Europejscy Socjaliści nakłonili UE do przekazania Polsce środków na uchodźców

Podczas wizyty delegacji Partii Europejskich Socjalistów w Polsce chcemy przekonać ich, by nakłonili UE do przekazania Polsce środków na uchodźców, dostarczenie Ukrainie uzbrojenia i wypracowanie twardego stanowiska wobec sankcji - powiedział PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W poniedziałek z wizytą do Polski przybędzie delegacja przedstawicieli Partii Europejskich Socjalistów (PES). W programie przewidziano m.in. spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu i współprzewodniczącym Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym, wizytę na przejściu granicznym w Medyce oraz w punktach pomocowych dla uchodźców w Przemyślu i Rzeszowie.

Czarzasty podkreślił w rozmowie z PAP, że Partia Europejskich Socjalistów (PES), do której należy polska Lewica, jest drugą siłą polityczną w Parlamencie Europejskim po Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzi PSL i PO.

"Wizyta delegacji Europejskich Socjalistów w naszym kraju jest bardzo ważna, ponieważ w prezydium PES-u zasiadają najwyżsi szczeblem przedstawiciele wszystkich socjaldemokratycznych partii w Europie" - zaznaczył Czarzasty. Przypomniał, że wśród nich jest m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Hiszpanii Pedro Sánchez, a także premier Portugalii António Costa.

"Jako polska Lewica chcemy pokazać przedstawicielom tych wszystkich partii, czego spodziewamy się po naszej europejskiej strukturze" - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy. "Chcemy także pokazać, co dzieje się obecnie w Polsce i na Ukrainie, a także wskazać, jakie są realne potrzeby Ukrainy" - dodał.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zdradził również, jakie oczekiwania ma Lewica wobec wizyty delegacji PES w Polsce. "Liczymy na to, że po tej wizycie delegaci wrócą do swoich krajów, zbiorą na nasza prośbę zarządy swych rodzimych partii i będą wnioskować o rzeczy, do których zamierzamy ich przekonać" - zaznaczył. Poinformował, że "w stosunku do SPD jest to twarde stanowisko wobec sankcji". "Ponieważ w rozumieniu polskiej Lewicy, takiego twardego stanowiska SPD nie ma" - podkreślił.

"Po drugie będziemy chcieli poprzez PES nakłonić Unię Europejską do przekazania Polsce środków finansowych na uchodźców, którzy przebywają w naszym kraju" - wskazał. Zaznaczył, że chodzi o pieniądze "na" uchodźcę, a nie "dla" uchodźcy. Jak mówił, Lewica domaga się przynajmniej 500 euro miesięcznie na jednego uchodźca, co - w przeliczeniu na przebywających w naszym Ukraińców - daje ok. 12 mld euro. "To są niemałe pieniądze" - przyznał Czarzasty zwracając uwagę, że nasz kraj ponosi spore koszty związane z pobytem uchodźców z Ukrainy w Polsce, a także wkrótce będzie musiał przejąć rolę państwa opiekuńczego wobec nich. "A na to muszą być środki finansowe" - podkreślił.

"Trzecia sprawa - będziemy namawiali ich do tego, żeby odważnie nakłaniali rządy swoich państw do przekazywania Ukrainie uzbrojenia, zarówno ofensywnego, jak i defensywnego" - podkreślił.

Wizyta delegacji PES w Polsce potrwa dwa dni. W poniedziałek na 16.30 zaplanowano spotkanie delegacji z kierownictwem Lewicy w Sejmie. O godz. 18.00 europarlamentarzyści udadzą się do centrum pomocy dla uchodźców na spotkanie z UNHR (Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców), a następnie o godz. 19. do punktu pobytowo-recepcyjnego znajdującego się na warszawskich Bielanach.

We wtorek wraz z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym politycy PES pojadą na Podkarpacie. O godz. 09.15 odwiedzą przejście graniczne w Medyce, gdzie spotkają się z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami organizującymi pomoc dla uchodźców. Około godz. 10 odwiedzą Centrum Logistycznego dla Uchodźców w Przemyślu, a około godz. 12.00 centrum pomocowego na dworcu PKP w Rzeszowie. Delegaci mają także zaplanowane spotkanie z władzami Rzeszowa.

W składzie delegacji PES będą m.in.: Sergei Stanishev, Giacomo Filibeck, Milen Marchev, Olenka Delanghe, Konrad Golota, Ludovica Grossi, Katja Ziska, Paul Lungu, Szymon Labinski, Ana Pirtskhalava, Lenna Vromans, Francois Comet, Michèle Victory, Sylvie Guillaume, Christophe Rouillon, Christoph Zopel, Lia Quartapelle, Alessandro Alfieri.