Czarzasty do Kaczyńskiego ws. 800 plus. Apeluje o inne waloryzacje

Panie prezesie Kaczyński - nic nowego pan z 800+ nie wymyślił - powiedział w czwartek w Toruniu współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. W jego ocenie wszelkie świadczenia socjalne muszą być bowiem waloryzowane w dobie inflacji.

Lider Nowej Lewicy podczas konferencji prasowej w Toruniu odnosił się m.in. do ostatnich pomysłów programowych Prawa i Sprawiedliwości.

Wszystkie świadczenia społeczne powinny być waloryzowane

"Lewica chce być strażnikiem wszystkich spraw socjalnych w nowym rządzie. Lewica chce być strażnikiem wszystkiego tego, co zostało dane oraz tego, co ludziom jest potrzebne. (...) Panie prezesie Kaczyński - nic nowego pan z tym 800+ nie wymyślił, bo wszystkie świadczenia takie jak +becikowe+, +wyprawka dla ucznia+, stypendia socjalne na studia, świadczenia pielęgnacyjne, jak zasiłki opiekuńcze, w dobie inflacji muszą być waloryzowane" - mówił Czarzasty.

Dodał, że jego środowisko politycznie nie będzie opowiadało, czy poprzez 800+, czy też nie, bo Nowa Lewica jest za waloryzacją wszelkich świadczeń socjalnych w dobie inflacji.

"Dlatego też jasno mówimy - chcemy podwyżek dla budżetówki, bo budżetówka to ta sfera, która wobec społeczeństwa robi świadczenia - również socjalne" - podkreślił Czarzasty.

Wicemarszałek Sejmu Czarzasty zaapelował także o podwójną waloryzację rent i emerytur.

"Chcemy dwa razy w roku waloryzacji rent i emerytur. Nie dlatego, że chcemy rozdawać pieniądze, tylko jak ktoś ma mamę - tak jak ja - która ma 94 lata, to wie, jak w tej chwili żyje w momencie, kiedy w sklepach poszło wszystko w górę. Nie wiem, czy pan Kaczyński jako jedyny nie widzi, że w sklepach wszystko poszło w górę? Idzie pan do sklepu, panie prezesie, to pan zobaczy" - wskazał lider Nowej Lewicy.

Autostrady i leki dla seniorów powinny być bezpłatne

Powiedział także, że w jego ocenie dobrze by było, aby autostrady w Polsce były bezpłatne.

"13,8 mln ludzi w Polsce jest wykluczonych komunikacyjnie. Nie ma dostępu do pociągu, nie ma dostępu do PKS-u. Może by pan pomyślał o tych ludziach" - zwracał się do prezesa PiS.

Czarzasty jest także zwolennikiem bezpłatnych leków dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Przypomniał jednak o pomyśle Nowej Lewicy, w myśl którego pacjenci mieliby dostęp do wszystkich leków zapisywanych na receptę za 5 zł. Chodzi o pacjentów w każdym wieku.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; nowego roku wprowadzone mają zostać bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; jak najszybciej zniesione mają być opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.