Czarzasty: europejscy socjaldemokraci poprą nasze żądania ws. pomocy uchodźcom

Dogadaliśmy się z europejskimi partiami socjaldemokratycznymi, że poprą nasze żądania ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy - mówił wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jednym z takich żądań jest przekazanie Polsce 500 euro miesięcznie na każdego uchodźcę.

Podczas konferencji Lewicy w Sejmie wicemarszałek Czarzasty poinformował, że we wtorek skończyła się dwudniowa wizyta w Polsce delegacji Partii Europejskich Socjalistów, która jest po Europejskiej Partii Ludowej, największą tego typu strukturą, a przedstawiciele PES rządzą m.in. w Niemczech, Hiszpanii czy Portugalii. "Przedstawiliśmy bardzo dokładnie sytuację Polski i Ukrainy. Zawieźliśmy te osoby na granicę, pokazaliśmy wszystkie ośrodki dla uchodźców, które są w Przemyślu i na Bielanach u burmistrza (Grzegorza) Pietruczuka w Warszawie" - relacjonował.

"Wiemy, że w najbliższym czasie te osoby wrócą do swoich partii, wrócą do swoich rządów i przedstawią realny stan tego, co się dzieje w Polsce i co się dzieje w Ukrainie" - mówił Czarzasty.

Wicemarszałek przedstawił też postulaty Lewicy, które zostały przedstawione delegacji PES, m.in. propozycję, aby Polska otrzymała 500 euro na każdego uchodźcę miesięcznie, które powinny zostać przekazane na edukacje, ochronę zdrowia, mieszkanie i znalezienie pracy. "Żądamy od Unii Europejskiej pieniędzy, żądamy przeznaczenia tych środków na uchodźców" - apelował.

"Zobowiązaliśmy i dogadaliśmy się wczoraj ze wszystkimi partiami socjaldemokratycznymi, że te partie poprą nasze żądania" - poinformował polityk Lewicy.

Czarzasty powiedział, że na spotkaniu z PES, a szczególnie niemieckiej SPD, której politykiem jest kanclerz Niemiec Olaf Scholz, polska Lewica przedstawiła jasne stanowisko ws. sankcji wobec Rosji. "Te sankcje muszą być bardzo mocne i muszą być bardzo konsekwentnie wykonywane" - podkreślił. "Nasze racje zostały przyjęte. Myślę, że SPD wczoraj i przedwczoraj otworzyliśmy bardziej głowę na to, jaka jest prawda i myślę, że to pójdzie w dobrym kierunku" - dodał.

"My swoje lekcje w tej sprawie - zadane wobec Polski i wobec socjaldemokracji europejskiej i wobec Ukrainy - zaczęliśmy odrabiać" - powiedział wicemarszałek.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski przypomniał, że liderzy jego ugrupowania kilka tygodniu temu skierowali list do kanclerza Scholza i przywódców SPD ws. poparcia w UE dodatkowych pieniędzy na pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz okresowego wstrzymania importu rosyjskiej ropy i gazu przez państwa UE.

"W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź od współprzewodniczących niemieckiej SPD, gdzie wskazują, że inicjatywa współpracy i solidarności, to powinien być europejski fundament" - przekazał Gawkowski. "Popierają te wszystkie argumenty polskiej Lewicy, która mówiła: "trzeba Putina uwiązać sankcjami, trzeba Ukrainę wspierać, a jednocześnie europejskie państwa, szczególnie te, które czerpią bardzo dużo z importu gazu czy ropy z Rosji, muszą się uniezależnić energetycznie+" - dodał.

Gawkowski apelował do przedstawicieli innych partii politycznych w Polsce, aby przekonywali swoich europejskich partnerów do polskich racji ws. pomocy Ukrainie i sankcji wobec Rosji.