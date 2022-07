Czarzasty: jak dziś rodzina jak idzie na bazar, to brakuje jej pieniędzy

Jak dziś rodzina idzie na bazar, to brakuje jej pieniędzy, żeby kupić to, co jest jej potrzebne. Jak kupi za dużo na bazarze, to nie pójdzie do apteki – mówił podczas konferencji prasowej w Choszcznie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

"Dzisiejsza rodzina, to jest rodzina, która nie ma często mieszkania dla młodego pokolenia. A jak to młode pokolenie chce wziąć kredyt, to go nie dostaje. A jak go dostaje, to dzięki panu, panie prezydencie oraz dzięki panu Glapińskiemu, którego pan wskazał na szefa Narodowego Banku Polskiego, płaci za raty tego kredytu 1/3 więcej, niż płaciła jeszcze cztery miesiące temu" - mówił Czarzasty, zwracając się do prezydenta Andrzej Dudy i prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Wskazał, że w czwartek po raz dziesiąty Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 pkt bazowych. Jak podkreślił Tusk, szef NBP "po raz dziesiąty oszukał naród. Obiecał naszemu narodowi, Polkom i Polakom, pół roku temu, że nie będzie inflacji. Dwa miliony gospodarstw wzięło kredyty" - mówił. Dodał też, że prezes NBP "oszukał młode pokolenie", mówiąc m.in., że nie będzie inflacji i zwiększonych rat kredytów.

Podczas konferencji prasowej odniósł się też do spraw socjalnych, pytając co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło m.in. w kwestii leczenia, praworządności, budownictwa, czy podwyżek dla pracowników budżetówki i emerytów.

"Śmiecie mówić, że rozwiązaliście wszystkie problemy, bo daliście 13. i 14. emeryturę. A jednocześnie inflacja zabrała 11. i 12. emeryturę. Czy wy to wiecie, że każda - co szósta złotówka - wyfrunęła, wyparowała" - mówił wicemarszałek Sejmu.

Przedstawiciele Lewicy podkreśli, że ludziom na Zachodnim Pomorzu żyje się gorzej, niż w ciągu ostatnich lat.

"Dwadzieścia pięć lat - tyle w Polsce nie mieliśmy drożyzny, jak teraz. Inflacja najwyższa od 25 lat, raty kredytów - 1500, 2 tys., czasami 3 tys. większe niż pół roku temu" - wyliczał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Polityk podkreślił też, że z hasłem "Bezpieczna rodzina" Lewica odbędzie trasę po Polsce. Wskazał, że "bezpieczna rodzina" to ludzie, którzy nie martwią się m.in. o to, czy w budżecie domowym wystarczy pieniędzy na opłacenie rachunków i zakup żywności.

"Prawda jest taka: Prawo i Sprawiedliwość po siedmiu latach rządów obróciło się plecami do polskiej rodziny. Zostawiło ją samą. Lewica rodziny samej nie zostawi. Złożyliśmy ustawy, czekamy na ich procedowanie" - powiedział Gawkowski.

Projekty Lewicy dotyczą m.in. kwestii zamrożenia rat kredytów, waloryzacji emerytur i podwyżek dla strefy budżetowej.

Spotkania w ramach Letniej Trasy Lewicy w piątek odbędą się też w Goleniowie, Gryficach i Drawsku Pomorskim.