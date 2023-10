- Marzę o Polsce, w której jest państwo świeckie. Marzę o tym, żeby kler nie mówił nam co mamy robić i kogo kochać. Tym bardziej że te rady płyną z Dąbrowy Górniczej – powiedział otwierając Marsz miliona serc Włodzimierz Czarzasty.

- Jestem tu, bo opozycja powinna ze sobą współpracować – rozpoczął przemówienie lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- Marzę o Polsce, w której jest państwo świeckie. Marzę o tym, żeby kler nie mówił nam co mamy robić i kogo kochać. Tym bardziej że te rady płyną z Dąbrowy Górniczej – dodał Włodzimierz Czarzasty.

- Chcę, aby kobiety miały swoje prawa, same decydowały o aborcje. Aby żaden dureń nie mówił, że kobiety nie rodzą, bo dają w szyję – podkreślał Czarzasty.

Lider Lewicy podkreślił, że chce, aby w „szkole skończyła się religia, a zaczęły się posiłki dla dzieci”.

- Chcę, aby Polacy mniej pracowali. Trzydzieści lat temu pracowałem po 16 godz. i nie pamiętam twarzy swoich dzieci, bo pracowałem dzień i noc - wskazał Włodzimierz Czarzasty.

I dodał, że chce, aby „nikt nam nie mówił, że jesteśmy świniami, bo poszliśmy do kina”. - To jest skandal – podkreślił Czarzasty.

- Chcę, żeby były szpitale ogólnodostępne, bo Polska to nie jest tylko kraj bogatych ludzi. Każdy z nas ma prawo do opieki zdrowotnej, każdy z nas ma prawo do operacji, do opieki dla siebie i dla swoich bliskich – dodał lider Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty wskazał, że chce wprowadzenia w życia hasła "Mieszkanie prawem, a nie towarem". Dodał, że powinniśmy budować mieszkania na tani wynajem.

W jego ocenie należy sprawić, by 4 milionów ludzi, którzy są pozbawieni transportu publicznego, gdzie nie dojeżdża pociąg i nie dojeżdża autobus, żeby przestalu być wykluczeni transportowo.