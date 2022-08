Czarzasty: myślę, że Lewica poprze rozwiązania PiS dotyczące dodatków grzewczych

Myślę, że Lewica poprze rozwiązania PiS dotyczące dodatków grzewczych - podkreślił w środę wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Przypomniał, że Lewica wnioskowała o przyspieszenie obrad Sejmu i złożyła poprawki ws. dopłat do ogrzewania nie tylko węglem.

2 września odbędzie się pilne posiedzenie Sejmu, który zajmie się m.in. rządowym projektami ustaw wprowadzającymi dodatkowe możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel. Pierwszy projekt dotyczy on wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego. Drugi projekt powiększa wsparcie samorządów, które otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje.

Czarzasty, pytany w Radiu Zet, czy Lewica poprze te rozwiązania PiS dotyczące dodatków grzewczych dla ludzi, odparł: "Myślę, że Lewica poprze te rzeczy. Mówię warunkowo, bo z PiS jest tak, że zwykle w ostatniej chwili na sali sejmowej dorzuca coś, co jest zupełnie nie z tej bajki, zupełnie nie w tę stronę. Ale na dziś, jeżeli chodzi o dodatki - tak. Po pierwsze Lewica wnioskowała, żeby ten Sejm był przyspieszony i jest przyspieszony. Po drugie, my żeśmy złożyli projekt poprawek dotyczący tego, że ludzi, którzy grzeją domy olejem, prądem, w każdym razie inny sposób, niż węglem, powinni mieć dopłaty".

Na uwagę, iż wygląda na to, że "PiS słucha Lewicy, a Włodzimierz Czarzasty to sojusznik Jarosława Kaczyńskiego", wicemarszałek poprosił, aby "nie opowiadać bzdur". "Byliśmy jako Lewica w 89 powiatach z hasłem +Bezpiecznej rodziny+. Osobiście byłem w 45 miejscach. Wszędzie ludzie tego chcieli. Nota bene te poprawki zostały złożone do tej ustawy swego czasu w Senacie. Więc to nie jest nic to nowego" - zaznaczył.

Dopytywany, jakie wsparcie powinni otrzymać ludzie, którzy opalają dom gazem ziemnym, a jest prawdopodobne, że rachunki za to wzrosną z 5 tys. zł rocznie do 25 tys. zł, wicemarszałek Sejmu ocenił, że w takiej sytuacji należy być "elastycznym". "To znaczy doprowadzić do tego, żeby ci ludzie mogli po prostu przeżyć. Jeżeli będzie potrzeba, żeby dostawali 3 tys. zł, to powinni dostać 3 tys." - podkreślił Czarzasty.

Na uwagę, że budżet państwa "nie jest z gumy", polityk odparł, że inaczej to ocenia. "To jest kwestia taka, co jest preferencją w budżecie, a ludziom w tej chwili trzeba pomagać" - zaznaczył. Zwrócił też uwagę, iż według rządu, "nie ma w tej chwili luki budżetowej". "Na pewno rząd powinien zabezpieczać wszystkie grupy, które są najbardziej upośledzone w ramach inflacji i w ramach tego, co się dzieje w Polsce. I to i to zawsze będziemy popierali" - zadeklarował współprzewodniczący Nowej Lewicy.