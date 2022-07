Czarzasty: nie wierzę Kaczyńskiemu, dlatego Lewica zgłosi poprawkę zapobiegającą podwyżkom dla polityków

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślił w piątek, że nie wierzy w zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że ten jest zdecydowanym przeciwnikiem podwyżek dla polityków. Czarzasty zapowiedział, że Lewica złoży poprawkę do projektu budżetu zapobiegającą tego typu podwyżkom.

"Rzeczpospolita" napisała przed kilkoma dniami, że podczas posiedzenia sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która odbyła się 21 lipca, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska poinformowała, że w przyszłorocznym budżecie planowane jest zwiększenie wydatków na utrzymanie kancelarii o 23 proc. Ma to być efekt m.in. planowanego wzrostu płac dla urzędników, uposażeń i diet dla posłów. Jak wyliczał TVN24, dla posłów i senatorów oznacza to 1000 złotych brutto podwyżki, dla prezydenta 2000 złotych brutto, dla marszałków 1600, dla ministrów 1400, a dla wiceministrów 1250 złotych brutto.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział PAP, że jest zdecydowanym przeciwnikiem podwyżek dla polityków. Jego zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wpisanie odpowiedniej poprawki do ustawy okołobudżetowej.

"Ja nie wierzę Kaczyńskiemu" - stwierdził Lider Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty pytany podczas briefingu w Miechowie (Małopolskie) o zapowiedzi dotyczące podwyżek dla polityków. "Jak można być tak bezczelnym, żeby klasie, która rządzi Polską, politykom, podwyższać pensje w momencie kiedy są grupy osób, które się zastanawiają czy mają kupić lekarstwa, czy zapłacić za czynsz, czy kupić żywność. Przecież to jest bezczelność" - mówił Czarzasty.

"Bez względu na to czy pan Kaczyński to zrobi, czy tego nie zrobi, my złożymy poprawkę do budżetu w tej sprawie. Deklaruję w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy, że taka poprawka przez nas zostanie złożona. Wtedy w akcie głosowania zobaczymy, czy pan Kaczyński kłamie, czy też nie kłamie. Myślę, że to będzie dobry test" - zapowiedział. Zadeklarował, że poprawka będzie złożona na najbliższym posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia.

Czarzasty pytany o sprawę reparacji wojennych ocenił, że jest to temat, który pojawia się, kiedy spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości. "Panie prezesie Kaczyński, chce pan pieniędzy w ramach reparacji to niech pan się weźmie do roboty, niech pan złoży stosowne wnioski. Pojedź do Niemiec, weź się do roboty, a nie opowiadaj o pieniądzach wtedy, kiedy spadają ci notowania" - apelował wicemarszałek Sejmu.

Kaczyński mówił PAP, że niemieckie reparacje wojenne dla Polski były jednym z głównych tematów czwartkowej rozmowy z szefem CDU Friedrichem Merzem. Zapowiedział, że raport opracowywany przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej opublikowany zostanie 1 września.

Czarzasty apelował też do liderów Zjednoczonej Prawicy, aby doprowadzili do przywrócenia zawieszonych sędziów w trybie natychmiastowym, dzięki czemu zostaną odblokowane środki z UE. "Stuknijcie się w łeb. Apeluję do pana Kaczyńskiego, apeluję do pana Morawieckiego i pana Ziobry i w trybie natychmiastowym odwieście trzech sędziów, którzy nie mają prawa orzekania, dlatego, że jest to podstawowa bariera przed przyjściem do Polski 270 mld zł" - mówił polityk Lewicy. "Te pieniądze są nam potrzebne, te pieniądze to jest wzmocnienie złotówki, to jest walka z inflacją, te pieniądze to jest element opanowujący inflację" - dodał.

Czarzasty, który wraz z posłami Nowej Lewicy odwiedzał w piątek woj. małopolskie ocenił, że jest to dla jego ugrupowania trudny region. Deklarował też wobec elektoratu PiS, że Lewica jest ugrupowaniem, które gwarantuje bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne. "Apeluję do wyborców i wyborczyń Prawa i Sprawiedliwości - pamiętajcie będzie w przyszłym rządzie siła, która będzie gwarantowała wasz status materialny, będzie gwarantowała wasze bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne - to będzie Lewica" - podkreślił Czarzasty.

Na wcześniejszej konferencji prasowej w Gorlicach (woj. małopolskie) wicemarszałek Sejmu poinformował, że ze spotkań polityków Lewicy z Polakami wynika, że "ludzi martwią się o swój status materialny, o bezpieczeństwo socjalne".

"Chcę powiedzieć na tej ziemi, na ziemi małopolskiej i mówię to w każdym mieście, w którym jesteśmy, szczególnie do wyborców i wyborczyń PiS: nie wierzcie w to, że jest jedna formacja w Polsce, która gwarantuje wam bezpieczeństwo socjalne, spokój w rodzinie. Dlatego że inflacja mówi o tym, co jest w tej chwili, poziom cen mówi o tym, co jest w tej chwili" - zauważył.

Czarzasty przekazał też, że chce złożyć obietnicę w imieniu swojej formacji. "Jesteśmy gwarantem statusu majątkowego Polek i Polaków, tego, że poziom życia nie będzie spadał. Jesteśmy gwarantem tego, że wiek emerytalny znowu nie pójdzie do góry. Lewica jest gwarantem bezpieczeństwa socjalnego obywatelek i obywateli Polski" - oświadczył.